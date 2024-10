İsrail, Beyrut'un Merkezinde İslam Sağlık Örgütü'ne Ait Bir Tıp Merkezini Vurdu, En Az 6 Kişi Öldü

(ANKARA) - İsrail, bu sabah gerçekleştirdiği hava saldırısında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bulunan Hizbullah bağlantılı İslam Sağlık Örgütü'ne ait bir tıp merkezini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail, bugün erken saatlerde Hizbullah bağlantılı İslam Sağlık Örgütü'ne ait bir tıp merkezini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin de yaralandığını belirterek, son 24 saat içinde İsrail'in şehre yönelik saldırılarında 46 kişinin daha öldürüldüğünü ve 85 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, son 2 hafta içinde İsrail'in saldırılarında Lübnan'da çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binden fazla insanın öldüğünü bilgisini paylaştı.

Nasrallah'ın damadı da saldırılarda öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Beyrut'u hedef aldığını açıkladı ve gece boyunca çeşitli yerler için tahliye uyarıları yaptı. Lübnanlı güvenlik yetkilileri, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın geçen hafta öldürüldüğü güney banliyösü Dahiyeh'e de üç füzenin isabet ettiğini ve şiddetli patlamaların duyulduğunu söyledi.

Öte yandan, Suikast sonucu öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın damadının İsrail'in Beyrut'a gerçekleştirdiği dünkü hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hizbullah militanları ve İran Devrim Muhafızları subaylarının kaldığı Mazzeh bölgesindeki bir binanın tahrip olduğu saldırıda ölen 3 kişi arasında Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kasir'in de bulunduğunu açıkladı.

Netanyahu, ABD ile görüşmesinin ardından üst düzey güvenlik toplantısı düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'la yaptığı bir tur görüşmenin ardından ülkenin seçeneklerini tartışmak üzere dün İsrail'in savunma karargahının bulunduğu Kirya'da, Tel Aviv'de üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini ve güçlerinin Ortadoğu'nun herhangi bir yerine saldırabileceğini söyledi. Halevi, dün yayınladığı videoda, "Biz Ortadoğu'nun her noktasına ulaşıp vurabilecek kapasiteye sahibiz ve bunu henüz anlayamayan düşmanlarımız bunu yakında anlayacaklardır. İran büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İsrail'in İran'ın "acımasız" füze saldırısına misilleme yapacağını söyledi.

IDF, çatışmalarda 8 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre, Lübnan'da Hizbullah'la yapılan üç çatışmada 8 İsrail askeri öldürüldü ve çok sayıda asker de yaralandı. Uzmanlar, ölümlerin İsrail'in sınır boyunca Hizbullah'ın altyapısını hedef almak üzere Lübnan'a "sınırlı" bir kara saldırısı başlattığını açıklamasından bu yana IDF askerleri ile Hizbullah arasındaki ilk ciddi çatışmaya işaret ettiğini dile getiriyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Habib: "Nasrallah'ın ateşkesi kabul etmişti"

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıda İsrail tarafından öldürülmesinden sadece birkaç gün önce ABD ve Fransa tarafından dayatılan 21 günlük ateşkesi kabul ettiğini iddia etti. Abdullah Bou Habib, dün ABD medyasına verdiği röportajda, "Nasrallah'ın ateşkesi kabul ettiğini" söyledi. Habib sözlerine şöyle devam etti:

"Tamamen anlaştık. Lübnan ateşkesi kabul etti ancak Hizbullah'a danıştı. Lübnan Meclisi Başkanı Sayın Nebih Berri, Hizbullah'la istişarede bulundu, biz de olanları Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik. ve bize Sayın Netanyahu'nun da her iki başkanın (Biden ve Macron) yaptığı açıklamayı kabul ettiğini söylediler."

Habib, Beyaz Saray kıdemli danışmanı Amos Hochstein'ın ateşkesi müzakere etmek için Lübnan'a gitmeye hazırlandığını söyledi. Habib, "Bize Netanyahu'nun bu konuda hemfikir olduğunu söylediler ve biz de bu konuda Hizbullah'la mutabakata vardık ve o zamandan bu yana neler olduğunu biliyorsunuz" dedi.

Binlerce yabancı uyruklu insan Lübnan'ı terk ediyor

İsrail'in yaklaşık iki hafta önce Hizbullah'a karşı gerçekleştirdiği saldırılarını hızlandırmasından bu yana binlerce yabancı uyruklu vatandaş, Lübnan'ı terk etmeye başladı. Slovakya, vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye etmeye hazırlanırken, bu amaçla askeri uçak kullanmak için Lübnan hükümetinden izin aldı. Çin'in devlet medyası, 200'den fazla Çin vatandaşının Lübnan'dan tahliye edildiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikalıların Lübnan'dan ayrılmasına olanak sağlamak için çarşamba günü Beyrut'tan İstanbul'a bir uçuş düzenlediğini açıkladı. İran'daki Fransız vatandaşlarının, uluslararası hava trafiği yeniden başladığında geçici olarak İran'ı terk etmeleri önerildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı: "İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında en az 51 kişi öldü"

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Han Yunus'ta başlayan saldırısında en az 51 kişinin öldüğünü ve 82 kişinin yaralandığını bildirdi. Bunun yanı sıra Avrupa hastanesindeki kayıtlara göre, ölenler arasında 7 kadın ve henüz yirmi iki aylık 12 çocuk da var.

Hamas ve Husiler'den İsrail'e peş peşe saldırılar

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, salı günü Tel Aviv'de en az yedi kişinin ölümüne yol açan silahlı ve bıçaklı saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Yemenli Husiler, Tel Aviv'i insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını bildirdi. IDF ise, bir gecede Tel Aviv açıklarında "şüpheli bir hava hedefini" yakaladığını açıkladı. İsrail, Yemen'deki Husi hedefleri olduğunu söylediği yerlere "şiddetli ve ölümcül" hava saldırıları başlattı. İsrail, Yemen'deki Hodeidah Limanı'na yapılan saldırıda yakıt tesislerini, enerji santrallerini ve limanları hedef aldı.

BM'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınarken, dün acil olarak toplanan Güvenlik Konseyi'ne "bu kısasa kısas şiddetin ölümcül döngüsünün durması gerektiğini" söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını "kesinlikle kınamadığı" için Guterres'in ülkeye girişini yasakladığını söylemişti. Bunun üzerine BM, İsrail hükümetinin Guterres'in ülkeye girişini yasaklama kararını, "İsrail hükümetinden Birleşmiş Milletler personeline bir saldırı daha" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Biden: "İsrail'in İran'ın nükleer sahalarına saldırısını desteklemeyeceğim"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'ın nükleer sahalarına yönelik saldırısını desteklemeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray, Biden ve G7 liderlerinin dün yaptıkları çağrıda, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını "kesinlikle" kınadıkları belirtildi. Beyaz Saray, çağrının okunmasında Biden'ın İran saldırısını tartışmak ve "yeni yaptırımlar da dahil olmak üzere bu saldırıya verilecek yanıt üzerinde koordinasyon sağlamak" için G7 ile çağrıya katıldığını söyledi. ABD başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmasını desteklemeyeceğini açıkladı.