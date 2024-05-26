Galatasaray'ın şampiyonluğu Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da kutlandı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın başarısı, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da kutlandı.

Diyarbakır'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Mahabat Bulvarı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar da ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde de taraftarlar kutlama yapmak için bir araya geldi.

Taraftarların yaptığı kutlamaya engel olmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Bingöl

Bingöl'de Genç Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla meşale yaktı, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar kentin farklı noktalarında kutlamaları sürdürdü.

Batman

Batman'da Galatasaray taraftarları araçlarıyla şehir turu attı.

Atatürk Parkı ve Turgut Özal Bulvarı'nda buluşan taraftarlar meşale yakarak, kutlama yaptı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Vali Ozan Caddesi'nde toplanan taraftarlar ellerinde bayraklarla tezahürat yaptı, meşale yaktı, havai fişek attı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Siirt

Siirt'te Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan taraftarlar, buradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

Üzerlerinde Galatasaray forması, ellerinde bayraklarla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, daha sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki Galatasaray Taraftarlar Derneği önünde bir araya geldi.

Meşaleler yakan taraftarlar, kentin işlek caddelerinde araçlarla konvoy oluşturdu.

Şırnak

Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ellerinde bayraklar, konfetiler ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar takımları lehine tezahürat yaparak, araçlarıyla şehir turu attı.

Cizre ilçesinde de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu, takımları lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

Elazığ

Cumhuriyet Meydanı ve Elazığ Öğretmenevi önünde toplanan taraftarlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla takımları lehine slogan attı, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak, müzik eşliğinde şehir turu attı.