Filistinli Gazetecilere UNESCO Basın Özgürlüğü Ödülü

Filistin Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından verilen??????? basın özgürlüğü ödülüne bu yıl Gazze'de İsrail'in suçlarını belgeleyen gazetecilerin layık görülmesini takdir etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, UNESCO tarafından 1997'den beri verilen Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü'nün Gazze'deki Filistinli gazetecilere verilmesinden övgüyle söz edildi.

Açıklamada, söz konusu karar, " Gazze'de ve tüm Filistin'de görev yapan gazetecilerin üstlendikleri fedakarlığın adil bir karşılığı" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 135 gazeteciyi öldürdüğü, onlarca gazeteciyi yaraladığı ve alıkoyduğu ifade edilen açıklamada, 80'den fazla medya kurumu ve gazetecilere ait evin de bombalandığı belirtildi.

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa da yaptığı açıklamada, Filistinli gazetecilerin, İsrail güçleri tarafından devamlı hedef alınmalarına rağmen Filistin tarihini belgeleme ve gerçekleri yayma konusundaki gayretlerini takdir etti.

Mustafa, UNESCO ödülünün Filistinli gazetecilere verilmesinin "hem gazetecilere hem de Filistin halkına yönelik zulmün uluslararası kabulü" niteliğinde olduğunu vurguladı.

UNESCO tarafından 1997'den beri verilen Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü, bu yıl Gazze'de İsrail'in savaş suçlarını kayıt altına alarak dünyaya duyuran Filistinli gazetecilere verilmişti.

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinli gazetecilerin, 2-4 Mayıs'ta Şili'nin Santiago kentinde düzenlenen Dünya Basın Özgürlüğü Konferansı kapsamında uluslararası medya profesyonellerinden oluşan jüri tarafından bu ödüle layık görüldükleri ifade edilmişti.

UNESCO'nun 1997'de duyurduğu Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü, özellikle tehlike altındayken basın özgürlüğünün savunulmasına katkı sağlayan gazetecilere veriliyor. Ödül, adını, uyuşturucu baronlarına yönelik eleştirileriyle bilinen ve 1986'da Bogota'da suikasta uğrayan Kolombiyalı gazeteci Guillermo Cano Isaza'dan alıyor.

İsrail'in 18 yıldır kuşatma altında tuttuğu, 7 Ekim 2023'ten bu yana da şiddetli saldırılarını sürdürdüğü yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler gibi gazeteciler de aileleriyle her gün çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Gazeteciler, her gün ölüm tehlikesi başta olmak üzere iletişimin kesilmesi, ekipmanların yetersizliği, yakıt, gıda, su ve ilaç eksikliği gibi sorunlarla mücadele ediyor.