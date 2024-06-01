DORTMUND- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? Borussia Dortmund- Real Madrid şampiyonlar ligi maçı saat kaçta? #9917

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu finalinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanyol ekibi Real Madrid, yarın Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Peki, Borussia Dortmund- Real Madrid şampiyonlar ligi maçı ne zaman?

DORTMUND- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 69. sezonun final heyecanı yarın yaşanacak. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

DORTMUND- REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

TSİ 22.00'da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier olacak. Dev finalde VAR'da Nejc Kajtazovic, AVAR'da da Rade Obrenovic görev alacak.