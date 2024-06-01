Slaven Bilic Beşiktaş'a mı geliyor? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi?
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in takıma geri döneceği iddiaları gündemde. Bilic'in Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Bilic'in dönüşü taraftarlar arasında heyecan uyandırdı. Slaven Bilic Beşiktaş'a mı geliyor? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi?
Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, rota tanıdık bir isme çevrildi. Siyah beyazlılar, eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldı. Beşiktaşlı taraftarlar yeni teknik direktörün kim olacağını merak ediyor. Slaven Bilic Beşiktaş'a mı geliyor? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi?