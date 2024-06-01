Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anıtkabir'de yaptığı açıklamada transfer dönemini ve Fenerbahçe'nin Jose Mourinho anlaşmasını değerlendirdi.

"BİZ HAZIRIZ"

Gelecek sezon yapılanmaları hakkında konuşan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacağız, onun hazırlıkları çok önceden yapılıyordu. Maalesef yarış iki takım içerisinde geçti. Çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı. Şu anda transfer başlayacak, biz hazırız. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek bir takım kurmak için çalışıyoruz. Lig de önemli. Ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. İnşallah onun için gayret gösteriyoruz. Kimse merak etmesin biz hazırız" ifadelerini kullandı.

"JOSE MOURINHO FARK ETMEZ

Öte yandan ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu duyurdu. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır" dedi.