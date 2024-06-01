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Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anıtkabir ziyaretinin ardından transfer dönemi ve Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesini değerlendirdi. Özbek, "Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anıtkabir'de yaptığı açıklamada transfer dönemini ve Fenerbahçe'nin Jose Mourinho anlaşmasını değerlendirdi.

"BİZ HAZIRIZ"

Gelecek sezon yapılanmaları hakkında konuşan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacağız, onun hazırlıkları çok önceden yapılıyordu. Maalesef yarış iki takım içerisinde geçti. Çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı. Şu anda transfer başlayacak, biz hazırız. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek bir takım kurmak için çalışıyoruz. Lig de önemli. Ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. İnşallah onun için gayret gösteriyoruz. Kimse merak etmesin biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

"JOSE MOURINHO FARK ETMEZ

Öte yandan ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu duyurdu. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır" dedi.

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Transfer Dönemi Jose Mourinho Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Anıtkabir Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (11)

Yasar Unal:

Sinek kaydı traş ol ki insanların eli yıpranmasın.

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Veysel null:

yaşar yine korktuğu için biryerlerde ağlamakta.... hahaha

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Yasar Unal:

Anlarsan verdim cevabını.Ama pek sanmıyorum.

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Yasar Unal:

10 kişiyle şampiyon yapılmış kadronuzu yendik. Daha önce yine 10 kişiyle biri 6-0 olan skor elde ettik. Komik olma. Esas senin gibiler korkar FB'den. Lobiniz zayıflafıkça daha çok korkacaksınız.

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AYHAN BAYRAK:

Korktun mu Veysel koçummm

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Bülent:

Yaşar sen önce takımını şampiyon yap Galatasarayı yenmekle şampiyon olunmuyor sahte yıldızlarla başarı olunmuyor Galatasaray sizin rüyada görmediğiniz kupaları getirdi saygı duyacaksın

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AYHAN BAYRAK:

Tabi tfff sayesinde şampiyon oldun konuş

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Hek Tor:

Baaaaçeli emicemin dediği gibi, hay silkeyim Mourinho'yu da, ona adapte olanları da.

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Mehmet Gönül:

Böylesi boş konuşmaların önemi yok böyle bir teknik direktör bu ülkede görev aldımı bu ülkeye kattığı değer önemli bu adamın bu ülkeye gelmesi birçok futbolcu bu ülkede futbol oynamak isteyecektir yani kalite geldi inşallah adil olunursa ülke futbolu için çok önemli bir vizyon

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Hek Tor:

BIKTIRDILAR AMA, YETER ARTIK BE...

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