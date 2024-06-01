DORTMUND- REAL MADRID MAÇI kaç kaç bitti? Real Madrid kazandı mı? Şampiyon kim oldu?
Beklenen Dortmund - Real Madrid maçının sonucu merak konusu oldu. Real Madrid'in galibiyeti alıp almadığı araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü. DORTMUND- REAL MADRID MAÇI kaç kaç bitti? Real Madrid kazandı mı?
DORTMUND- REAL MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.