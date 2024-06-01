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DORTMUND- REAL MADRID MAÇI kaç kaç bitti? Real Madrid kazandı mı? Şampiyon kim oldu?

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Beklenen Dortmund - Real Madrid maçının sonucu merak konusu oldu. Real Madrid'in galibiyeti alıp almadığı araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü. DORTMUND- REAL MADRID MAÇI kaç kaç bitti? Real Madrid kazandı mı?

DORTMUND- REAL MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

DORTMUND- REAL MADRID MAÇI kaç kaç bitti? Real Madrid kazandı mı?

REAL MADRID KAZANDI MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü.

DORTMUND- REAL MADRID MAÇI kaç kaç bitti? Real Madrid kazandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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