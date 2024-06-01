Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? #128250

Survivor All Star'da heyecan giderek artıyor. Yarışmada son sekiz yarışmacı kalırken, artık bireysel mücadeleler başladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, konseyde bir kişiyi eleme potasına sokma hakkına sahip oluyor. Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

İLK TUR EŞLEŞMELERİ NASIL?

Atakan-Merve / Atakan

Hilmicem-Ogeday / Ogeday

Batuhan-Yunus Emre / Yunus Emre

SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bireysel dokunulmazlık final etabında Nefise- Ogeday mücadelesi yaşandı. Ogeday 3-1'lik skorla Nefise'yi de yenerek bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu haftanın ilk eleme adayı Atakan, ikinci eleme adayı ise Ogeday oldu.