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Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? #128250

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Survivor'da heyecan dorukta. Eleme adaylarının kim olduğu ve bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmacılar arasında çekişme ve rekabetin tüm hızıyla devam ettiği Survivor'da, eleme adayları ve bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı son bölümde açıklandı.

Survivor All Star'da heyecan giderek artıyor. Yarışmada son sekiz yarışmacı kalırken, artık bireysel mücadeleler başladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, konseyde bir kişiyi eleme potasına sokma hakkına sahip oluyor. Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

İLK TUR EŞLEŞMELERİ NASIL?

Atakan-Merve / Atakan

Hilmicem-Ogeday / Ogeday

Batuhan-Yunus Emre / Yunus Emre

Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? #128250

SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bireysel dokunulmazlık final etabında Nefise- Ogeday mücadelesi yaşandı. Ogeday 3-1'lik skorla Nefise'yi de yenerek bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? #128250

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu haftanın ilk eleme adayı Atakan, ikinci eleme adayı ise Ogeday oldu.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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