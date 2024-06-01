Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? #128250
Survivor'da heyecan dorukta. Eleme adaylarının kim olduğu ve bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmacılar arasında çekişme ve rekabetin tüm hızıyla devam ettiği Survivor'da, eleme adayları ve bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı son bölümde açıklandı.
Survivor All Star'da heyecan giderek artıyor. Yarışmada son sekiz yarışmacı kalırken, artık bireysel mücadeleler başladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, konseyde bir kişiyi eleme potasına sokma hakkına sahip oluyor. Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
İLK TUR EŞLEŞMELERİ NASIL?
Atakan-Merve / Atakan
Hilmicem-Ogeday / Ogeday
Batuhan-Yunus Emre / Yunus Emre
SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor bireysel dokunulmazlık final etabında Nefise- Ogeday mücadelesi yaşandı. Ogeday 3-1'lik skorla Nefise'yi de yenerek bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.