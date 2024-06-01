Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın ne zaman ve saat kaçta olduğunu araştırıyorlar. DORTMUND- REAL MADRID MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ! Dortmund- Real Madrid maçı saat kaçta?

DORTMUND- REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

TSİ 22.00'da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

DORTMUND- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 69. sezonun final heyecanı yarın yaşanacak. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.