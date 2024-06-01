Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak. "Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı. Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNEY KORE- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Güney Kore- Türkiye Milletler Ligi maçı bu akşam oynanacak.

GÜNEY KORE- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.