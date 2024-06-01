Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952
Güney Kore ve Türkiye arasında oynanacak olan voleybol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Türkiye'nin kadın voleybol takımı, Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak. Bu önemli maçın tarihi ve saati merak konusu oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak. "Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı. Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
GÜNEY KORE- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Güney Kore- Türkiye Milletler Ligi maçı bu akşam oynanacak.