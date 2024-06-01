Lgs günü toplu taşıma araçlarını kullanacak öğrenci, veli ve öğretmenler, İstanbul'da ulaşımın bedava olup olmadığını merak ediyor. 2 Haziran tarihinde, İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

YARIN (2 HAZİRAN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 2 Haziran günü ulaşım ücretsiz olacak. Konu hakkında İett'den yapılan açıklama şöyle; '2 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak LGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçarından ücretsiz yararlanabilecektir.' ifadeleri kullanıldı.

LGS SAAT KAÇTA?

LGS ilk oturumu 09:30'da başlayacak ve 10:45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak ve 12:50'de sona erecek.