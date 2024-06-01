2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
2 Haziran tarihinde toplu taşıma kullanımının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Yarın 8. Sınıf öğrencileri LGS'ye girecek. Bu nedenle, toplu taşımalar ücretsiz mi araştırılıyor.
Lgs günü toplu taşıma araçlarını kullanacak öğrenci, veli ve öğretmenler, İstanbul'da ulaşımın bedava olup olmadığını merak ediyor. 2 Haziran tarihinde, İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
YARIN (2 HAZİRAN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 2 Haziran günü ulaşım ücretsiz olacak. Konu hakkında İett'den yapılan açıklama şöyle; '2 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak LGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçarından ücretsiz yararlanabilecektir.' ifadeleri kullanıldı.