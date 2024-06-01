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Güney Kore- Türkiye maçını kim kazandı? Güney Kore- Türkiye voleybol maç özeti! #127952 ABD- Türkiye maçı ne zaman?

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Güney Kore ile Türkiye arasında gerçekleşen voleybol maçının sonucu merak ediliyor. Maçın detaylı özeti ve sonucu haberimizde yer alıyor. Hangi takımın galip geldiği ve maçın önemli anlarına dair bilgileri sizler için derledik.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi. Peki, Güney Kore- Türkiye maçını kim kazandı? Güney Kore- Türkiye voleybol maç özeti!

GÜNEY KORE- TÜRKİYE MAÇINI KİM KAZANDI?

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

Güney Kore- Türkiye maçını kim kazandı? Güney Kore- Türkiye voleybol maç özeti!

GÜNEY KORE- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇ ÖZETİ

Güney Kore: 0 - Türkiye: 3

Salon: Kolej Park

Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)

Güney Kore: Dahyeon, Dain, Jiyun, Hoyoung, Jeongah, Sohwi (Dahye, Jiwon, Sengju, Jiyun)

Türkiye: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Tuğba Şenoğlu İvegin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 20-25, 15-25, 20-25

Süre: 66 dakika (23, 21, 22)

ABD- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Güney Kore- Türkiye maçını kim kazandı? Güney Kore- Türkiye voleybol maç özeti!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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