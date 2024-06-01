Güney Kore- Türkiye maçını kim kazandı? Güney Kore- Türkiye voleybol maç özeti! #127952 ABD- Türkiye maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi. Peki, Güney Kore- Türkiye maçını kim kazandı? Güney Kore- Türkiye voleybol maç özeti!

GÜNEY KORE- TÜRKİYE MAÇINI KİM KAZANDI?

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

GÜNEY KORE- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇ ÖZETİ

Güney Kore: 0 - Türkiye: 3

Salon: Kolej Park

Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)

Güney Kore: Dahyeon, Dain, Jiyun, Hoyoung, Jeongah, Sohwi (Dahye, Jiwon, Sengju, Jiyun)

Türkiye: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Tuğba Şenoğlu İvegin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 20-25, 15-25, 20-25

Süre: 66 dakika (23, 21, 22)

ABD- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.