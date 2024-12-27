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Filistinli Gazeteciler İçin Anma Programı Düzenlendi

Filistinli Gazeteciler İçin Anma Programı Düzenlendi
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ANFİDAP, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler için Hacı Bayram Veli Camisi'nde gıyabi cenaze namazı düzenledi. Gazeteci Tayyar Tercan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 201 gazetecinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, düşüncesini ve tepkisini dile getirdi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli gazeteciler için anma programı düzenledi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, yaşamını yitiren Filistinli gazeteciler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

ANFİDAP adına basın açıklaması yapan gazeteci Tayyar Tercan, İsrail'in 2 gün önce Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 5 gazetecinin öldüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'de katlettiği gazeteci sayısının 201'e çıktığını belirten Tercan, "İsrail, soykırımı dünyaya duyuran gazetecileri öldürerek susturmaya çalışıyor. Dünyanın başka bir bölgesinde bir gazeteciye karşı saldırı olsa basın özgürlüğünden dem vurarak ortalığı ayağa kaldıran Batı ülkeleri, 201 gazeteciyi katleden İsrail'e tepki bile göstermiyor." dedi.

İsrail'in, evleri, okulları, çadırları, cami ve kiliseleri, hastaneleri ve güvenli bölge ilan edilen mülteci kamplarını, gıda, su ve ilaç depolarını, ambulans, arama kurtarma ve yardım ekiplerini, gazetecileri vurmaya devam ettiğini anlatan Tercan, şunları kaydetti:

"Siyonist katillerin Gazze'de yaptığı her saldırı savaş suçu, insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamındadır. Batı ülkelerinin iddia ettiği bütün değerler, kurallar, diğer ülkelere baskı aracı olarak kullandığı anlaşmalar, İsrail vahşetiyle çöp hükmündedir. Uluslararası hukuk, soykırıma karşı alınmış karar, insan hakları, çocuk, kadın, yaşlı, genç, sivil katliamı, şehirlerin altyapı ve üstyapısını yok etmek, yüz binlerce insanı açlıktan ölüme mahkum edecek şekilde su, gıda, ilaç tedarikinin engellenmesi, her kanun, her kural, her muaşerete göre canilik, vahşet, insanlık ve savaş suçudur."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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