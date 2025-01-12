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Filistin İçin Sultanahmet'ten Ayasofya'ya Yürüyüş: "1 Ocak'ta Galata'da Toplanılırken Ceyhan Limanı'ndan Tankerler Dolusu Petrol Sevkiyatı Sürüyordu"

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Direniş Çadırı grubu, Filistin için “Gazze’ye tam destek, İsrail’e tam boykot” sloganıyla Sultanahmet’ten Ayasofya’ya kadar yürüyüş yaptı. Açıklamada, “1 Ocak’ta yüreği Gazze için atan vicdanlı 10 binlerce kişi, iktidar ve bu sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Galata’da toplanmışken aynı saatlerde Ceyhan Limanı’ndan tankerler dolusu petrol sevkiyatı sürüyordu” denildi.

Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Direniş Çadırı grubu, Filistin için "Gazze'ye tam destek, İsrail'e tam boykot" sloganıyla Sultanahmet'ten Ayasofya'ya kadar yürüyüş yaptı. Açıklamada, "1 Ocak'ta yüreği Gazze için atan vicdanlı 10 binlerce kişi, iktidar ve bu sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Galata'da toplanmışken aynı saatlerde Ceyhan Limanı'ndan tankerler dolusu petrol sevkiyatı sürüyordu" denildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Türkiye'nin İsrail'le ticareti sürdürmesi Direniş Çadırı grubu tarafından İstanbul'da protesto edildi. Grup, "Gazze'ye tam destek, İsrail'e tam boykot" talebiyle Sultanahmet'ten Ayasofya'ya kadar yürüdü. "Her yer Gazze, her yer direniş", "İstanbul'dan Hamas'a direnişe bin selam" ve "Nehirden denize Özgür Filistin" sloganları atılan yürüyüşte "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz" ve "Gazze'de katliam sürüyor, petrolü Türkiye'den gidiyor" yazılı pankartlar taşındı.

Hazırlanan ortak açıklamada, 15 aydır Gazze'de 2 milyon Filistinlinin sistematik soykırıma maruz bırakıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de hükümet, Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırım karşısında terör rejimi İsrail ile ilişkilerini sürdürürken söylemlerinde tam tersini dile getiriyor. Bakıyorsunuz, geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl 1 Ocak'ta da Galata Köprüsü'nde iktidar, sivil görünümlü toplum kuruluşlarıyla el ele, kol kola miting ve yürüyüş yapıyor. İktidar ve sözde sivil toplum kuruluşları, çocukça bir saklambaç oyunu oynuyorlar. Perdenin arkasına saklanmışlar fakat ayakları görünüyor. İktidar, milletten aldığı yetkiyi Filistin'in çıkarları doğrultusunda kullanmak yerine sivil görünümlü toplum kuruluşlarının arasına karışarak hamaset dolu gösterilerle göz boyuyor. Milli İrade Platformu çatısı altında toplanan yüzlerce kuruluşun sözcüleri ise kendi iktidarlarını hak ve adalet adına harekete geçmeye zorlamak yerine yabancı ülke liderlerine seslenmekle yetiniyorlar. Bu, eğer ortaklaşa sahnelenen bir tiyatro değilse açıkça bir akıl tutulmasıdır. 1 Ocak'ta yüreği Gazze için atan vicdanlı 10 binlerce kişi, iktidar ve bu sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Galata'da toplanmışken aynı saatlerde Ceyhan Limanı'ndan tankerler dolusu petrol sevkiyatı sürüyordu.

"Tanker, 4 gün boyunca tüm hareketlerini gizledi"

Üstelik isim veriyoruz, Folegandros isimli tanker, 1 Ocak'ta Ceyhan'dan yükünü aldı ve belirttiği rota İtalya olmasına rağmen doğrudan İsrail'e yöneldi. 2 Ocak'ta, Lübnan açıklarındayken sinyal sistemini kapatarak izini kaybettirdi. Tam 4 gün boyunca tüm hareketlerini gizleyen tanker, 6 Ocak'ta sinyalini yeniden açtığında yükünü İsrail'de boşalttığı AIS verilerinden anlaşıldı. İtalya'ya veya başka bir limana uğramadan doğrudan Ceyhan'a geri döndü. Bu, şaibeli sevkiyatın açık bir kanıtıdır. Ceyhan'dan çıkan petrol tankerinin, İsrail'e yakıt olacak yükünü boşaltıp aynı ihaneti tekrarlamak üzere yeniden Ceyhan'a dönmesidir. Üstelik Folegandros bu zincirin ilk halkası değil. Daha önce defalarca aynı yöntemi izleyen Nissos Delos ve Kimolos tankerlerinin de İsrail'e düzenli sevkiyat yaptığı belgeleriyle ortaya kondu. Şimdi soruyoruz. Bu hileli ticaretten habersiz olduğunuzu iddia edebilir misiniz?"

Filistin İçin Sultanahmet'ten Ayasofya'ya Yürüyüş:
Kaynak: ANKA / Güncel
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