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FARUK ÇELİK, BARAJ GÖVDESİNİN ÜZERİNDE TOGG'U KULLANDI

Güncel Haberler

AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, direksiyonuna geçtiği yerli ve milli otomobil Togg'u, 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük 2'nci barajı olan Deriner Barajı'nın gövdesinin üzerinde kullandı.

AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, direksiyonuna geçtiği yerli ve milli otomobil Togg'u, 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük 2'nci barajı olan Deriner Barajı'nın gövdesinin üzerinde kullandı.

Togg ilk kez getirildiği Artvin'de, Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda tanıtıldı. AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, direksiyonuna geçtiği 08 ART 08 plakalı Anadolu ateşi kırmızı renkli Togg'u, 249 metre gövde yüksekliğindeki barajın gövdesinin üzerinde kullandı. O anlar, havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Faruk Çelik Türkiye Artvin TOGG Güncel Haberler

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