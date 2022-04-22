Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da ödenecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak" denildi.4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.