Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da ödenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da ödenecek

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da ödenecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak" denildi.4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Bayram, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title