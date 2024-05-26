Düzce'de Klasik Otomobil Tutkunları Bir Araya Geldi
Düzce Mercedes Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte klasik otomobil sevenler bir araya geldi. İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu, Kastamonu ve Avusturya'dan gelen araçlar, Hamidiye Kapalı Pazaryeri'nde sergilendi. Organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi. Etkinlik, klasik otomobilseverlerin tanışması ve kaynaşması amacıyla düzenleniyor.
Düzce'de düzenlenen organizasyonda klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.
"Düzce Mercedes Grubu"nun düzenlediği etkinlikte İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu, Kastamonu ve Avusturya'dan gelen klasik araç sevenler, Hamidiye Kapalı Pazaryeri'nde buluştu.
1950'li yıllardan günümüze 100'ü aşkın aracın bulunduğu organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi.
İlki geçen sene gerçekleştirilen etkinlikle, yurt içi ve yurt dışından gelen klasik otomobilseverlerin tanışması ve kaynaşması amaçlanıyor.