Doğu Anadolu'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Erzurum, Kars, Erzincan, Iğdır ve Ardahan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformunca (ESTP), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 365'inci gününde "Direnişe selam, siyonizme lanet" mottosuyla protesto etmek için öğlen namazı sonrası tarihi Lalapaşa Cami bahçesinde program düzenlendi.

Programda sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, taşıdıkları döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek verdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, İsrail'in 365 gündür Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetleyen Karataş, "Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor." dedi.

Karataş, bazı Batılı ülkelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu alkışladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 binden fazla Filistinli masumu katletti. Bunlar resmi rakamlar, 97 binden fazla yaralı ve on binlerce kayıp var. Bunlar istatistiki rakam değil bunların her biri insan, her biri kardeşimiz. Bunlar, bizim evlatlarımız, annelerimiz ve bacılarımız. Bunlar, insan vicdanını kanatan gerçekler."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ederek dağıldı.

Erzincan

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Soykırıma İsyan, Filistine Destek Yürüşü" düzenlendi.

Öğle namazı sonrası Cami Kebir Camisi'nin avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Kızılay Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, İsrail'in 365 gündür çocuk kadın demeden Gazze'de soykırım uyguladığını anımsattı.

Dünyanın bu suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendirdiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Batılı emperyalist güçler, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıklarını İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör bir inanç, emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor."

Basın açıklaması, duanın ardından sona erdi.

Kars

Kars'ta Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

Sultan Alpaslan Külliyesi önünde toplanan grup, döviz ve pankartlarla Faikbey Caddesi'nde yürüyerek Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parka geldi.

Memur-Sen Kars Şube Başkanı Ahmet Altun, saldırıları kınadı.

Siyonist İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığına dikkati çeken Altun, şunları dile getirdi:

"Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu, çoğu çocuk ve kadın kırk 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor."

Ardahan

Ardahan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılında tepki göstermek amacıyla "Soykırıma Hayır" yürüyüşü düzenlendi.

Kentte ikindi namazı sonrası Merkez Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Milli Egemenlik Parkı'na yürüdü.

Burada yapılan açıklamaların ardından yürüyüş tamamlandı.

Iğdır

Iğdır'da Tansu Çiller Caddesi'nde toplanan kalabalık, Vali Yolu Caddesi'nden Millet Bahçesine yürüdü.

"Filistin'e Destek Platformu" tarafından düzenlenen etkinlikte Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ve vatandaşlardan oluşan kalabalık, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Millet Bahçesi'nde Filistin temalı resim sergisi ve basın açıklaması düzenlendi.