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Diyarbakır'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

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Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Dicle, Hani, Çınar, Çermik, Çüngüş, Ergani ve Eğil ilçeleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçeleri olan Kocaköy, Kulp, Silvan, Bismil, Hazro, Lice'de etkili olacak yağışlar nedeniyle ani su baskını ve sel riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Diyarbakır'da beklenen kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Dicle, Hani, Çınar, Çermik, Çüngüş, Ergani ve Eğil ilçeleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçeleri olan Kocaköy, Kulp, Silvan, Bismil, Hazro, Lice'de etkili olacak.

Açıklamada, ani su baskını ve sel ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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