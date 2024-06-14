Arefe günü kuyumcular açık mı? Arefe günü kuyumcular saat kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda kuyumcular çalışıyor mu?

Arefe Günü kuyumcular açık mı? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Kuyumcu çalışma saatleri 2024 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte birçok işyeri, kurum ve kuruluş hafta sonu tatili nedeni ile kapalı olabiliyor. Peki, Arefe günü kuyumcular açık mı? Arefe günü kuyumcular saat kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda kuyumcular çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Arefe günü, yarım gün resmi tatil olmasına rağmen kuyumcuların açık olması bekleniyor. Bu, müşterilerin bayram öncesinde alışveriş yapabilmeleri için fırsat sunar. Ancak, Kurban Bayramı boyunca kuyumcuların kapalı olacağı öngörülüyor. Bayramın sona erdiği 20 Haziran günü ise kuyumcu dükkanları çalışmalarına devam edecek.

KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

RESMİ TATİLLERDE KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular, herhangi bir sisteme bağlı olmayan özel işletmeler oldukları için bazı kuyumcuların hizmet vermesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Buna göre resmi tatil tarihlerinde açık kuyumculardan hizmet almanız mümkün.