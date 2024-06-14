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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a bir teklif sundu. Yıldırım, seçim vaadi arasında bulunan stadyum yenileme projesi için Koç'a raporları yolladı ve maliyetin karşılanması teklifinde bulundu. Koç, projeyi beğendiğini belirterek süre istedi ve önümüzdeki dönemde resmi adımların atılabileceğini ifade etti.

Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

MALİYETİNİ KARŞILAMA SÖZÜ VERDİ

Başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Yıldırım, Ali Koç'a tarihi bir teklifte bulundu. En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.

ALİ KOÇ SÜRE İSTEDİ

Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi. Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Sir 27:

çok zeki adam kızını ilk fenerbahce kadın başkanlığına hazirliyor

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Özer Doğan:

helal olsun gönüllerin başkanı Aziz Yıldırım

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Barış O. B.:

Ali Koç bedava buldu mu affetmez. Seçimde o kadar salladım, ekranda laubali davrandım demez. Atlar hemen. Sen kazandın Aziz Başkan, Fenerbahçe kaybetti

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