Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı! Hizbullah İsrail'i neden uyardı? Hizbullah İsrail'e saldırdı mı?

Hizbullah İsrail'i neden uyardı? Hizbullah İsrail'e saldırdı mı? İsrail-Hamas arasında Ekim ayında başlayan savaşa jet hızında dahil olan Lübnan'daki Hizbullah, kısa sürede İsrail'in kuzeyine sayısız saldırı düzenledi.

HİZBULLAH İSRAİL'İ NEDEN UYARDI?

Tel Aviv ordusunun bu saldırılara karşılık olarak Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın yardımcısını öldürdüğü öne sürülürken, Lübnan haber siteleri Orta Doğu'da 24 saat içinde yeni bir savaşın başlayacağını ifade etti.

HİZBULLAH İSRAİL'E SALDIRDI MI?

Lübnan merkezli Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle çıkan yangınlar İsrail'in kuzeyinde geniş bir alanı etkisi altına aldı. Bu arada yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle İsrail'in takviye ekip talebinde bulunduğu bildirildi. İsrail medyası, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Şimona bölgesindeki yerleşim alanlarında devam eden yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak Hizbullah, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenledi.