Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Talisca ile anlaştı mı?

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde olan Anderson Talisca'nın maaşı yüksek bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcudan indirim talep etti. Peki, Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Talisca ile anlaştı mı?

ANDERSON TALISCA FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen yıldız futbolcu Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TALISCA İLE ANLAŞTI MI?

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki oyuncudan ciddi bir indirim bekliyor. Senelik ücret için 7 milyon euro sınırı belirleyen yönetim, bu kararını futbolcu cephesine bildirdi.