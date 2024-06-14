Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? Dzeko gidiyor mu? Açıklama geldi!

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Edin Dzeko, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" paylaşımını retweet eden futbolcu, taraftarlardan büyük destek aldı. Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? Dzeko gidiyor mu? İşte merak edilenler...

EDİN DZEKO TAKIMDA KALACAK MI?

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" şeklindeki paylaşımını "retweet" eden tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir destek gördü.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.