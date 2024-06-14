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Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel bir üniversitenin partisinde tanıştığı 23 yaşındaki genç kadını evinde alıkoydu gerekçesiyle gözaltına alındı. Eve gelen polisler tarafından kurtarılan genç kadın karakoldaki ifadesinde "Bana madde verdiler, evden çıkmama izin vermiyor" dedi. İfadesi alınan Kaya ise genç kız şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldı. Olayın ardından açıklama yapan Kaya, iddiaların hepsinin yalan olduğunu ve yasal yollara başvuracağını söyledi.

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evinde alıkonulduğu iddia ederek polis çağırdı. Emniyet güçleri tarafından evden çıkarılan genç kadın ve Hasan Can Kaya karakola götürüldü.

"BANA MADDE VERDİLER, EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR"

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı. Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

GENÇ KADIN, POLİS EŞLİĞİNDE EVDEN ÇIKARILDI

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

"BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ"

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evden çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI, HASAN CAN SERBEST KALDI

Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

HASAN CAN KAYA'DAN AÇIKLAMA: HEPSİ İFTİRA

X hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim."

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Can Kaya İstanbul Hukuk 3.Sayfa Magazin Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Asil Türk:

Sen adamın evine gideceksin.İcki içeceksiniz Sonrada bana yakınlaşmaya çalıştı diyeceksin.Ne yapacakti. Cigköfte yoğurup zılgıt mi çekecekti.Gec bunlari.Niye şikayetçi olmadın o zaman

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Melih Utku AKAY:

Hasancana tezgah yapılmış belli ki madem öyle evine neden gittin diye sormazlar mı?

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semson 12:

he canım he 23 yaşında kız diyor bu sence her ortamı yaşamışım acun abisi işi yukardan halletmis

yanıt10
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Bükücü:

Kız şikayetçi olmadığına göre demek ki Hasan Can Kaya'dan sağlam para aldı

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Selahattin Gurbuz:

Adalet biz ücte birini yapsak hapishaneden cıkamayız

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Sedat Macit:

o eve giderken ne sebeple gittin acaba

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MASUMANE3438:

şöhretini kullanmak isteyenler olacak o yuzdeen geldiği yeri unutmamalı ve daha dikkatli olmalı hasancan şöhreti her insan kaldıramaz

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Erdem Sen:

su testisi su yolunda...

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sinan çayırcı:

Tezgah gibi duruyor.

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Barış O. B.:

Kendi rızasıyla eve gidiyor, adamın seviyesi zaten ortada ve şikayetçi olmuyor? kusura bakmasın herkes ektiğini biçiyor. olur olmaz küfür ederek nidalarla gülün hadi

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