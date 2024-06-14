Hepsijet bayramda çalışıyor mu? Hepsijet bayramda açık mı, dağıtım yapıyor mu?

Bayram tatili süresince online alışveriş yapan veya paket göndermek isteyenler için kargo firmalarının çalışma durumu merak konusu oluyor. Hepsijet gibi önemli kargo şirketlerinin bayramda çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Peki, Hepsijet bayramda çalışıyor mu? Hepsijet bayramda açık mı, dağıtım yapıyor mu?

HEPSİJET BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Hepsijet resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Arefe günü Hepsijet'in çalışıp, çalışmadığını müşteri temsilcisi ile görüşerek öğrenebilirsiniz.

Bayram tatili süresince kargoların hizmet verip vermeyeceği değişkenlik gösterebilir. Genel olarak kargo şirketlerinin çalışma düzenleri farklılık gösterebilir. En güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için ilgili kargo şirketiyle iletişime geçmek en doğru yöntem olacaktır.

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

15 Haziran Cumartesi günü, Arefe günü nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olacak. Bu özel günde, kargo şirketleri sabah saatlerinde hizmet verecekler, yani yarım gün çalışacaklar. Ancak, öğleden sonra kargo hizmeti sunulmayacak.