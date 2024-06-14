Üye Girişi
Haberler

Hepsijet bayramda çalışıyor mu? Hepsijet bayramda açık mı, dağıtım yapıyor mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatili boyunca online alışveriş yapanlar ve paket göndermek isteyenler, kargo firmalarının çalışma durumunu merak ediyor. Peki, Hepsijet bayramda çalışıyor mu? Hepsijet bayramda açık mı, dağıtım yapıyor mu?

Bayram tatili süresince online alışveriş yapan veya paket göndermek isteyenler için kargo firmalarının çalışma durumu merak konusu oluyor. Hepsijet gibi önemli kargo şirketlerinin bayramda çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Peki, Hepsijet bayramda çalışıyor mu? Hepsijet bayramda açık mı, dağıtım yapıyor mu?

HEPSİJET BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Hepsijet resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Arefe günü Hepsijet'in çalışıp, çalışmadığını müşteri temsilcisi ile görüşerek öğrenebilirsiniz.

Bayram tatili süresince kargoların hizmet verip vermeyeceği değişkenlik gösterebilir. Genel olarak kargo şirketlerinin çalışma düzenleri farklılık gösterebilir. En güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için ilgili kargo şirketiyle iletişime geçmek en doğru yöntem olacaktır.

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

15 Haziran Cumartesi günü, Arefe günü nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olacak. Bu özel günde, kargo şirketleri sabah saatlerinde hizmet verecekler, yani yarım gün çalışacaklar. Ancak, öğleden sonra kargo hizmeti sunulmayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Hepsiburada Alışveriş Gündem Teknoloji Ekonomi Haberler

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

 AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title