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EURO 2024 Almanya- İskoçya maçı ne zaman? Almanya- İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Almanya- İskoçya maçı ne zaman? EURO 2024 futbol turnuvasında Almanya ve İskoçya arasında oynanacak olan maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli müsabakayı kaçırmamak için detayları araştırıyor.

Turnuvayı organize eden Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer aldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, yarın Münih'te İskoçya ile mücadele edecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı ne zaman? Almanya-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA- İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı yarın yapılacak. Turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya, TSİ 22.00'de Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 Almanya- İskoçya maçı ne zaman? Almanya- İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, yarın Münih'te İskoçya ile mücadele edecek.

EURO 2024 Almanya- İskoçya maçı ne zaman? Almanya- İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA- İSKOÇYA MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Almanya - İskoçya mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi ise François Letexier olacak.

EURO 2024 Almanya- İskoçya maçı ne zaman? Almanya- İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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