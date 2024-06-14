Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?
Dolar, Euro, Sterlin ve Gram altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının 1,1 üzerinde 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel azalan gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 2 bin 393 liradan tamamladı. Bugüne artışla başlayan altının gramı 2 bin 420 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, Gram altın kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 870 değerindedir.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybıyla 2 bin 304 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 311 dolardan alıcı buluyor.
1 DOLAR NE KADAR?
1 dolar 32,63 TL'den işlem görüyor.
1 EURO NE KADAR?
1 Euro 34.94'den işlem görüyor.