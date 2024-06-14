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Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

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Dolar, Euro, Sterlin ve Gram altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının 1,1 üzerinde 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel azalan gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 2 bin 393 liradan tamamladı. Bugüne artışla başlayan altının gramı 2 bin 420 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, Gram altın kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 870 değerindedir.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybıyla 2 bin 304 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 311 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

1 DOLAR NE KADAR?

1 dolar 32,63 TL'den işlem görüyor.

Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

1 EURO NE KADAR?

1 Euro 34.94'den işlem görüyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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