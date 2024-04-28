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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı ile İsrail konusunu görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi. Görüşmede, Fidan İsrail'e dönük tepkilerin arttığına dikkat çekerek, İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı ve NATO çerçevesinde işbirliği konuları görüşüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede, Fidan, uluslararası toplumda ve uluslararası kamuoyunda İsrail'e dönük tepkilerin arttığına dikkati çekti.

Fidan'ın, İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladığı görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, NATO çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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