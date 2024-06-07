Netflix'in yeni popüler dizisi Baby Reindeer'ın Fiona Harvey'den esinlenerek yazıldığı ileri sürüldü. Dizinin dünya çapında geniş yankı uyandırırken Harvey de bir televizyon röportajında Netflix'i dava etmekle tehdit etmişti. Peki, Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı?

FIONA HARVEY NETFLIX'E NEDEN DAVA AÇTI?

Netflix'in diziye "Gerçek bir hikaye" olarak tanıtmasının ardından Marta karakterinin Fiona Harvey'den esinlenerek yazıldığı iddiası iyice konuşulmaya başlandı. Saplantılı hayran gibi görünmekten rahatsız olan Harvey, karakterin kendisini anlattığını söyleyerek Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı. Harvey, kendisini hapis yatmış bir suçlu olarak yanlış bir şekilde tasvir ettiğini ileri sürdü.

BABY REINDEER DİZİSİNDE NE ANLATILIYOR?

Dizinin başrolü ve yaratıcısı olan Richard Gadd'ın aynı adlı otobiyografik tek kişilik gösterinden uyarlanan 'Baby Reindeer', 38 yaşındaki Jessica Gunning tarafından canlandırılan Martha'nın Richard Gadd'ı birkaç yıl boyunca takip ederek taciz etmesini konu alıyor. Gadd, dizide Donny Dunn adında başarısız bir komedyen karakterine hayat veriyor. Donny, Camden'da çalıştığı barda Martha Scott adında bir kadınla karşılaşıyor ve ona bir fincan çay ikram ediyor. Ancak bu küçük jest, zamanla Donny'nin korkulu rüyasına dönüşüyor.