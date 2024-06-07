Merkez Bankası, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, banka, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Merkez Bankası haftanın son işlem gününde dikkat çeken faiz adımı attı. Buna göre yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranı 25 baz puan indirildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ FAİZ ADIMI

TCMB, CBTB CBTB sayfasında yabancı para serbest hesaplar için faiz oranını yüzde 4,5 olarak ilan etti. İndirim Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini dün beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25 seviyesine indirmesini takiben yapıldı.

İlgili sistemde faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılıyor.