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Amedspor, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan hocayla anlaştı

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Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik direktör konumunda olan Ersun Yanal ile anlaştı. Yanal, Amedspor'un teklifini kabul etti ve 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de devam edecek Amed Sportif, Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı.

1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe'yi son şampiyon yapan hoca konumunda bulunan Ersun Yanal, Amedspor'un teklifini kabul etti. Bir süredir teknik direktörlük yapmayan Ersun Yanal ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Amedspor resmi açıklamayı yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Amedspor: "Amedspor olarak, Türk futbolunda devrim yaratan teknik direktörlerden Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız." Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda takımın başında yer alan Ersun Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza atmıştı.

Amedspor, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan hocayla anlaştı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ersun Yanal Fenerbahçe Trendyol Amedspor Spor Haberler

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Yorumlar (17)

Mehmet Doğan:

Türkiyenin en büyük spor kulubü amedspordur

110
164
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harun yakar:

Biz Çorum spor kulübü zannediyorduk teşekkürler bilgilendirme için

yanıt66
yanıt26
Letgohesap null:

amed ne la

yanıt69
yanıt58
Güray Dilli :

Ona da kayyum atamasınlar da...

yanıt29
yanıt18
suskun çocuk null:

dicle spor olmasın kral :)

yanıt8
yanıt7
Perwer:

Sen nerede yaşıyorsun? Nernisspor'dan haberin var mı?

yanıt2
yanıt1
dikduran adam:

boş işler amedmiş isme bak

62
95
yanıtYanıtla
Cenk Solel:

Şehit olmuş ailelerin yüzüne nasıl bakarsın ersun hoca

48
60
yanıtYanıtla
Git Bi Bak:

Cahil cahil cahil

yanıt29
yanıt16
SUNSET null:

daha iddialı bir hoca yakışırdı

16
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yanıtYanıtla
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