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ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi?

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ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi? Zorunlu Afet Sigortası, doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek hasarları karşılamak üzere devlet tarafından zorunlu kılınan bir sigorta türüdür. Mehmet Şimşek'in bu konudaki açıklamaları ve Zorunlu Afet Sigortası'nın nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa sürede devreye alınacak Zorunlu Afet Sigortası ile sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi? İşte merak edilenler...

ZORUNLUA AFET SİGORTASI NE?

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortasındaki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, zorunlu deprem sigortasının, 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini anımsatarak, bununla sivil konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının ihdas edildiğini ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu söyledi.

ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi?

"DASK, 11,3 MİLYON POLİÇE KAPSAMINDA TEMİNAT SUNUYOR"

Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığına işaret ederek, şöyle konuştu; "Kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunulurken son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor."

"KONUT İÇİNDEKİ TAŞINIR MALLAR TEMİNAT KAPSAMINA ALINACAK"

Bununla birlikte, doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de hasarları artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Ayrıca, deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılmakla birlikte diğer doğal afetlerde yapısı gereği konuttan ziyade konut içindeki taşınır mallarda hasar oluşuyor. Bu durum, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler bakımından da sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminatın kapsamına konuta ek olarak konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

"KÖY ALANLARI DA SİGORTA KAPSAMINA ALINDI"

Mevcut durumda depremin ve yalnızca deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alındığını belirten Şimşek, şunları kaydetti; "Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsama alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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