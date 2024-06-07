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KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat!

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KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat! Emekliler ve çalışanlar için önemli bir konu olan kıdem tazminatı tavan tutarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kıdem tazminatı tavanı ne kadar ve bu tutarın değişip değişmeyeceği konusunda bilgi arayışı sürüyor. Emeklilerin bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatında tavan tutarlar değişiyor. Uzmanlar, memur zammına göre güncellenen tazminat tutarlarının temmuzda artacağını belirtirken emekli olmak isteyenlerin beklemesini tavsiye ediyor. KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan ne kadar, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat! İşte merak edilenler...

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI DEĞİŞİYOR MU?

Çalışan vatandaşlar emekli olmak için iş akdini sonlandırdıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Uzmanlar, emekli olmak için dilekçe vermeye hazırlananları zamanı iyi seçmeleri ve tavan ücretlerini incelemeleri konusunda uyarıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat!

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın maaşı ne kadar yüksek olursa olsun bakanlık tarafından belirlenen tavan ücrete göre tazminat alınabiliyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı baz alınarak kıdem tazminatı tavan ücreti belirleniyor. Uzmanlar, emekli olarak kıdem tazminatı almak isteyen kişilerin temmuzda yapılacak memur zammını beklemeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat!

TEMMUZ AYINDA ARTACAK

1 Ocak 2024-30 Haziran 2024 için kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL olarak belirlendi. Yılın ikinci yarısı için Temmuz başında yeni bir tavan ücret açıklanacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat!

Açıklanan enflasyon oranının ardından temmuz ayında memur maaşlarında en az yüzde 25 oranında artış yaşanması bekleniyor. Eğer emekli olacaklar yeni zammın açıklanmasını bekleyip temmuz ayında dilekçe verirlerse kıdem tazminatını daha fazla alabilirler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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