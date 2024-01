Deva Partisi, 114 Belediye Başkan Adayını Açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aday tanıtım toplantısında; "Dün, Meclis'imiz için gerçekten utanç verici bir gündü. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kere verdiği karara rağmen, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği haksızca, hukuksuzca düşürüldü. Öyle bir konu ki Meclis Başkanı bile ortalarda yok. Bu işlere yatkın insanlar, şu anda ön planda. ve bu kararla küçük ortağın rüyalarını süsleyen AYM'yi yok etme fikri gerçek oldu. Bu kararla hukuksuzluk Meclis tarafından tanınmış oldu. Kural koymak, hukuk normu yapmakla mükellef olan kurum, var olan bir Anayasa maddesine açıkça aykırı bir adım attı. Bu kararla bireysel güvencelerimizin en büyüklerinden biri olan AYM'ye bireysel başvuru hakkı ortadan kalkmış oldu. Milli irade, anayasa dün yok sayıldı. 15 Temmuz gecesi Meclis'e bomba atanlar bunu başaramamıştı, ama bu iktidar başardı. Dün olanlar, anayasal düzene bir darbedir ve bu darbe de maalesef Meclis çatısı altında yapılmıştır" dedi.

DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan'ın katılımıyla bugün Ankara'da 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı' düzenledi. Toplantıda beldelerle birlikte 114 belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BÜYÜK ORTAK DA KÜÇÜK ORTAK DA KENDİ DAR İDEOLOJİLERİNİ KÖRPECİK ZİHİNLERE İŞLEME DERDİNE DÜŞTÜ"

"İlk günden itibaren eğitim ve hukuk reformunun şart olduğunu söyledim. Biliyorsunuz, zamanında bu alanlarda çok önemli adımlar attık. 'Önce insan' dedik. Bireysel ve kolektif hakları Türkiye'de genişlettik. Vatandaşlarımızı fert fert, birey olarak güçlendirdik. Bunları, 2003'ten 2013'e kadarki 10 yıllık süre içerisinde yaptık. Ancak devamı gelmedi. Birileri hukuktan rahatsız oldu, sancılar başladı. Birileri kuralı, hukuku, Türkiye'nin güçlü kurumlarını kendisi için vesayet zannetmeye başladı. 'Bu kurumlar, kurallar beni bağlıyor' demeye başladı. İktidarın yargıya müdahaleleri arttı. Yargı içindeki türlü türlü yapılanmalar, abuk subuk işler yapmaya başladılar. Eğitim denince zaten iktidarın aklına kendi ideolojisine uygun bireyler yetiştirmekten başka bir şey gelmiyor. Eğitimle ilgili güzel reformlar hazırladık, hiçbirisi yapılmadı. Büyük ortak da küçük ortak da kendi dar ideolojilerini körpecik zihinlere işleme derdine düştü. Eğitimmiş, bilgiymiş onlar için önemli değil. Onlar partili bireyler görmek istiyorlar. O arada ülke batmış mı, vatandaş nefessiz mi kalmış inanın, hiç umurlarında değil.

"TEK YETKİYİ ALDI, TÜM İSTİŞARE VE ORTAK AKIL MEKANİZMALARINI DA SİLDİ ATTI"

2013'te, yani ekonominin zirve yaptığı yılda hukuk, eğitim demeye başlamışım. Milli gelirin tarihi zirveye ulaştığı yıl... Hala o rakam yakalanamadı biliyorsunuz. Dolar daha 1 lira 80 kuruşken, enflasyon yüzde 7 iken, faiz yüzde 5 iken herkesi uyarmaya başlamışım. İlan ettiğimiz 2023 hedeflerine yani 2 trilyon dolarlık milli gelire, 500 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için hukuk, eğitim şart demişim. İşlerin kötüye gideceğini görüp feryat etmeye başlamışım. 2015'te çok açık demişim ki 'Tabii, günün birinde birileri gelip de maaşlara zam, arkasından enflasyon hepsini alıp götürsün. Öyle bir çizgi izlenmezse, bu akıllı politikalar devam ettikçe bu Türkiye'nin önemli bir kazanımıdır.' O tarihten sonra işler hiç iyi gitmedi. Ama ne zaman ki 2018 geldi çattı, ne zaman ki partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi işte asıl ondan sonra her şey tepetaklak oldu. Çünkü bir kişi tek imzayla karar almaya başladığı anda ne kurumların ne de kuralların, hukukun önemi kaldı. Tek yetkiyi aldı, tüm istişare ve ortak akıl mekanizmalarını da sildi attı.

"İHRACATTA 255 MİLYAR DOLARI, UTANMADAN 'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU' DİYE AÇIKLIYORLAR"

Rakamlar ortada: 10 yıl geçti. Milli gelir de ihracat da 2023 için hedeflenenin ancak yarısında kaldı. Bir de 2023 ihracatıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada diyor ki '2023'te ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 0,6 arttı -1 bile değil- ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.' Ne Cumhuriyet tarihinin rekoru, biz 500 milyar dolar hedef koymuştuk, üstelik bunu ihracatçılarla beraber koymuştuk. Unutturamazsınız, hepsi kayıtlarda. Zamanında Türkiye'nin zirve yılında, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile beraber sektör sektör çalışarak 500 milyar dolar ihracat hedefini koyduk biz 2023 için. 255 milyarı Cumhuriyet tarihinin rekoru diye açıklıyorlar utanmadan. İşte, enflasyon durdurulamıyor, ülke gittikçe yoksullaşıyor. Bürokratların ülkeye hizmet etsin diye değil, kendisine hizmet etsin diye seçildiği bir dönem yaşıyoruz.

"ZENGİNLE FAKİR ARASINDAKİ UÇURUM SON 20 YILDA HİÇBİR ZAMAN BU KADAR BÜYÜMEMİŞ"

Daha iki gün önce TÜİK, 2023 Yılına İlişkin Gelir Dağılımı İstatistikleri Bülteni'ni açıkladı. Kendilerinin açık açık ilan ettikleri tablo, gelir dağılımındaki adaletsizlik Türkiye'de hızla büyümeye devam ediyor. Gelir dağılımı, Gini katsayısı denilen bir gösterge üzerinden ölçülür. Bu gösterge sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı düzelir, bire yaklaştıkça gelir dağılımı bozulur. Açıkladıkları Gini katsayısı, 0,433. Bu rakam, gelir dağılımındaki bozukluğun son 20 yıldır en kötü noktaya ulaştığını bize gösteriyor. Yani, zenginle fakir arasındaki uçurum son 20 yılda hiçbir zaman bu kadar büyümemiş. Yayınlanan rakamlara göre, ülkemizde en yüksek gelire sahip olan yüzde 20, toplam gelirin yüzde 50'sini alıyor. Yani, 85 milyonluk ülkede en yüksek gelire sahip olan 17 milyon, toplam gelirin tam yarısını alıyor. En düşük gelire sahip olan yüzde 20'lik kesimse toplam gelirden sadece yüzde 6 alıyor. Şu uçuruma bakar mısınız?

"TÜRKİYE'Yİ SİYASETTE İKİ KUTBA HAPSETMEK İSTEYENLER, EKONOMİDE DE İKİ KUTBU OLUŞTURMAYI BAŞARDI"

Türkiye'yi siyasette iki kutba hapsetmek isteyenler, ekonomide de iki kutbu oluşturmayı başardı. Şu itibarıyla gelir dağılımında geldiğimiz durum, Necip Fazıl'ın Destan şiirindeki gibi: Allahın on pulunu bekleye dursun on kul; Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.' Bunlar, orta sınıfı darmadağın ettiler, yok ettiler. Artık aynı ülkede yaşayan iki farklı coğrafyanın insanlarıyız. Sipariş verenler ve siparişi getirenler, story atanlar ve onları izleyenler, ev üstüne ev alanlar ve kiralarını ödeyemeyenler, senede birkaç kez araba yenileyenler ve belediye otobüsüne binerken hesap yapanlar, en lüks restoranlarda bir gecede iki aylık asgari ücret kadar hesap ödeyenler ve öğün atlayarak aç aç hayatta kalmaya çalışanlar... Maalesef ülkenin geldiği durum bu. Üniversite okuyup çalışarak, aylık maaşlardan artırarak birikim yapmak artık bir hayal. Ev almak, araba almak ülkemizin kahir ekseriyeti açısından artık bir hayal. Huzurla restoranda yemek yemek artık vatandaşlarımızın çoğu için bir hayal.

"ERDOĞAN NE DERDİ, İŞLERİN EN İYİ GİTTİĞİM DÖNEMDE: 'HAYALDİ, GERÇEK OLDU'. ŞİMDİ: GERÇEKTİ, HAYAL OLDU"

Erdoğan'ın bir zamanlar sık kullandığı meşhur sloganını hatırlıyor musunuz? Ne derdi, o işlerin en iyi gittiğim dönemde: 'Hayaldi, gerçek oldu.' Evet, oldu ama o gerçekler bizim yaptıklarımız, dürüst ve ehil kadroların yaptıkları. Bizim yönetimde olduğumuz özgür ve zengin Türkiye'nin günleriydi onlar. Şimdi ne oldu: Gerçekti, hayal oldu. Tüm ülkece yaşadığımız o zenginliği elimizden aldılar. Bütün toplumun refahından çaldılar, bir avuç insana yığdılar o refahı. Biz, hayalleri gerçek yaptık; Erdoğan, gerçekleri hayal yaptı. Sayın Erdoğan, bu adaletsizlik sizin eserinizdir, başka hiçbir yerde suçlu aramayın. Türkiye'nin her yerinde geziyoruz. Nerede arabamızdan adımımızı atsak sokağa, hemen etrafımızı emekliler, çiftçiler sarıyor. Diyorlar ki 'Geçinemiyoruz, bizim halimizi lütfen gidin, anlatın.' Ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin en varlıklı insanlarıyla cepten cebe konuşuyor ama acaba cepten cebe konuştuğu bu ülkede artmış haliyle 10 bin lira maaş alan bir emekli vatandaşımız var mı? Etraflarını bir çıkar şebekesi, tamamen sarmış durumda, kendileri etraflarını o tür insanlarla çevirmiş durumda. ve artık halktan koptular.

"ÜLKENİN MERKEZ BANKASINI KUKLA TİYATROSUNA ÇEVİRDİLER"

Bile isteye yaptılar bunu. Israrla ve inatla yanlış işler yaptılar. Her gün uyardık, 'Yapmayın, yanlış yoldasınız' dedik. politikalarda direttiniz. Israrla ve inatla hukuktan saptılar. Israrla ve inatla demokrasiyi yok ettiler. Gelir dağılımındaki bu berbat durum, sizin eseriniz Sayın Erdoğan. Bizim ekibimizle beraber ekonomi yönetiminin başında olduğum dönemde dirhem dirhem biriktirdiğimiz, vatandaşımızın alın terini, vergilerini çarçur eden sizsiniz. Size memleketin kasasını dolu teslim ettik, siz hepsini mirasyedi hayırsız evlat gibi har vurup harman savurdunuz. Merkez Bankası (MB) rezervini artırdık. MB'nin yedek akçelerini biriktirdik. 2018'den sonra birinci damat geldi, bir günde yılların birikmiş yedek akçesini sıfırladılar. Ertesi yıl biriken yedek akçeyi, yine sıfırladılar. Ülkenin MB'sini kukla tiyatrosuna çevirdiler. 'Bu beni dinler' diyor, hop göreve getiriyor. 'Bu benim sözümü dinlemiyor' diyor, hop görevden alıyor. Lafını dinleyen MB başkanları geldi de ne oldu? Bir zamanlar sürekli tek hanede gezen enflasyon, iki-üç haneye çıkmadı mı? Aradaki fark, Erdoğan farkı. Tek başına, tek imzayla MB'deki o kaliteli, birikimli ekibi tasfiye edip de emir kulu ekibi iş başına getirdiği anda enflasyon iki-üç haneye çıktı ve o gün bugündür de düşmüyor.

"ORTA SINIFIN OLMADIĞI BİR ÜLKEDE DEMOKRASİ OLMUYOR. ÇÜNKÜ DEMOKRASİ TALEBİ ORTA SINIFTAN GELİYOR"

MB'nin faizi yüzde 7 buçukken MB'ye 'Başkalarından mı talimat alıyorsunuz' diye soran Erdoğan'a ben şimdi soruyorum: Acaba faizi yüzde 45'e çıkartırken siz kimden talimat aldınız? Kusura bakmayın ama bunun kukla tiyatrosuyla 85 milyonluk ülke fakirleşiyor. 85 milyonluk ülkede yaşayanların boğazından geçen lokmalar azalıyor. 85 milyonluk ülkenin hayalleri yok oluyor. 2018'de tek imzayla tüm yetkiyi aldığından bu yana orta direği yok etti. Orta sınıfın olmadığı bir ülkede demokrasi olur mu? Olmuyor işte. Demokrasi niye geriliyor? Çünkü demokrasi talebi orta sınıftan geliyor. Çünkü orta sınıfın demokrasiye ihtiyacı var. hali vakti yerinde olanlar zaten 'Ben iktidarla işimi görüyorum, parayı da koyacak yer bulamıyorum' diyor. Devlet desteğiyle, sosyal yardımla geçinmek zorunda olanlar da 'Beni zorla iktidar partisine üye ettiler, onun için de bana yardım veriyorlar. Acaba iktidar değişirse benim yardımım kesilir mi' diye korkuyorlar. Bu planlı bir şekilde yapılmış bir senaryo.

"BİZE YOKSULLUĞUN, ADALETSİZLİĞİN, HAKSIZLIĞIN RESMİNİ ÇİZDİNİZ"

Dün, Dünya Yolsuzluk Endeksi açıklandı. 2013'te 50'ymiş, 2023'te 34'e inmiş. Notumuz sürekli düşüyor. Bu notun düşmesi demek, yolsuzluk algımızın artması demek. Sayın Erdoğan, iyi bakın. Tüm bu gelir adaletsizliği, yoksulluk, hukuksuzluk, israf sizin eseriniz. Bize yoksulluğun, adaletsizliğin, haksızlığın resmini çizdiniz. Ne yazık ki milyonların hayatını mahvettiniz. Ben, sizin eski bir çalışma arkadaşınız olarak soruyorum size ve cevap bekliyorum: Neden Sayın Erdoğan, nedir sizin derdiniz? Yoksulluk, rakamlarla ifade etmenin ötesine geçti. Günlük hayatta bugüne kadar yaşamadığımız ve asla yaşamak istemeyeceğimiz görüntüler ortaya çıktı. Her gün yoksulluk intiharları haberlerini okumak yüreğimizi yakıyor. Vatandaşlarımız çöplerden ve pazarlardan artık gıda topluyor. Ülkede ucuz ekmek kuyrukları kilometreleri aşıyor, insanlar bu kuyruklarda utançla gözyaşı döküyor. Bu utancı milletimiz değil, bu iktidar yaşamalı ama yüzleri arsız. Temel gıdalar bile taneyle, gramla, çeyrek litreyle satılıyor. Et ve protein alınamıyor.

"ÜLKEMİZ ORTA GELİR TUZAĞININ DA GERİSİNE ASGARİ GELİR TUZAĞINA DÜŞTÜ"

Hanelerin çok önemli bir kısmı ciddi maddi yoksunluk içerisinde. Ülkemizdeki hane halkının yüzde 60'ı evden uzakta bir haftalık tatil masrafını bile karşılayamıyor. Hane halkının, yüzde 40'ı iki günde bir kez et, tavuk veya balık içeren bir yemek yiyemiyor. Yüzde 65'i, 'Eskimiş mobilyamı yenileyecek ekonomik duruma sahip değilim' diyor. Hepsi TÜİK rakamları. Gelir dağılımı ve yoksulluktaki bu tablonun tek sebebi, haksız rant devşirmeye dayanan bu ekonomi modeli. Akıldan ve bilimden uzak, haksız gelir ve servet transferi yaratan ekonomi politikaları. Hak, hukuk, adalet ve demokrasiyi rafa kaldıran siyaset anlayışı ve tek kişinin iradesine dayanan yönetim sistemi, bu işin en önemli sebebi. İçinde bulunduğumuz durumun özeti bu. Hiç kimsenin bahsini dahi etmediği bir dönemde, 2013 yılında ben, orta gelir tuzağına dikkat çekmiştim. Bu ülkede bunu ilk gündeme getiren siyasetçi bendim. Üstelik muhalefet değil, iktidardayken gündeme getirdim. 'Eğitimde gereğini yapmaz, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi güçlendirmezsek orta gelir tuzağına takılırız' demiştim. Maalesef bugün gelinen noktada, ülkemiz orta gelir tuzağının da gerisine asgari gelir tuzağına düştü. Asgari ücret, memlekette ortalama ücret haline geldi. Bu utanç da, ülkeyi bu hale düşürenlere dert olsun.

"ERDOĞAN, HERKESİ YOKSULLUKTA EŞİTLEDİ. BİZ EŞİT VATANDAŞLIK DERKEN BUNU KAST ETMEMİŞTİK Kİ"

Bu bereketli topraklar bir yoksullar yurdu haline geldi. Bugün vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ya aşırı yoksul ya çok yoksul ya orta yoksul ya az yoksul ya da yoksul. Yoksulluk çeşitlerinden beğeniyorsun hangi çeşit yoksul olduğunu şu anda. Gıda yoksulluğu, barınma yoksulluğu, enerji yoksulluğu, öğrenci yoksulluğu, çocuk yoksulluğu gibi kavramlar artık günlük hayatımıza girdi. ve en ağır bir şekilde bu yoksulluk yaşanıyor. Sayın Erdoğan, herkesi yoksullukta eşitledi. Biz eşit vatandaşlık derken bunu kast etmemiştik ki. Eşit vatandaşlık demek, bu ülkenin her bir vatandaşını insan onuruna yaraşır bir refah seviyesine ulaştırmak demek. Demokrasiyi zayıflattı. Vatandaşı, bir lütuf gibi sundukları sosyal yardımlara bağımlı hale getirdi. Sosyal yardımlara bağlanan vatandaşlarımızı da kendisine bağlamaya kalkıyor.

"DÜN OLANLAR, ANAYASAL DÜZENE BİR DARBEDİR VE BU DARBE MECLİS ÇATISI ALTINDA YAPILMIŞTIR"

Hep söylüyorum: Hukuk olmadan ekonomi olmaz. Dün, Meclis'imiz için gerçekten utanç verici bir gündü. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kere verdiği karara rağmen, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği haksızca, hukuksuzca düşürüldü. Öyle bir konu ki Meclis Başkanı bile ortalarda yok. Bu işlere yatkın insanlar, şu anda ön planda. ve bu kararla küçük ortağın rüyalarını süsleyen AYM'yi yok etme fikri gerçek oldu. Bu kararla hukuksuzluk Meclis tarafından tanınmış oldu. Kural koymak, hukuk normu yapmakla mükellef olan kurum, var olan bir Anayasa maddesine açıkça aykırı bir adım attı. Bu kararla bireysel güvencelerimizin en büyüklerinden biri olan AYM'ye bireysel başvuru hakkı ortadan kalkmış oldu. Milli irade, anayasa dün yok sayıldı. 15 Temmuz gecesi Meclis'e bomba atanlar bunu başaramamıştı, ama bu iktidar başardı. Dün olanlar, anayasal düzene bir darbedir ve bu darbe de maalesef Meclis çatısı altında yapılmıştır.

"İKTİDAR, HUKUK DEVLETİNİ YOK EDELİ ÇOK OLMUŞTU. ŞİMDİ ARTIK BİR KANUN DEVLETİ BİLE DEĞİLİZ"

Çoğu farkında değil bunun. Meclis çatısı altında, dün olanlara sessiz kalan milletvekillerine seslenmek istiyorum: Bu hak hepinizin hakkıydı, korumanız gereken hukuk hepinizin hukukuydu. O bir kişinin 300 tane vekile ihtiyacı yok, zaten aklına geleni yapıyor. Biraz kendiniz olun. Senelerdir tekrar ediyorum; hukukun üstünlüğü egemen olmadan, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olmadan, ülkemiz için hiçbir hayalimiz gerçek olmayacak. İktidar, hukuk devletini yok edeli çok olmuştu. Şimdi artık bir kanun devleti bile değiliz. Gerçekten çok yazık. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum: Endişeye mahal yok. Çünkü DEVA var artık. Çünkü bu ülkede sonuna kadar hak, hukuk, adalet, demokrasi diyecek bir siyasi parti var artık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, kim ne derse desin.

"85 MİLYON VATANDAŞININ TÜM VERİLERİ, VATANDAŞLARIMIZ HAKKINDAKİ TÜM BİLGİLER SAĞA SOLA SAÇILMIŞ DURUMDA"

Ne iktidar partisinden ne de muhalefet partilerinden daha gündeme getirilmeyen fakat çok önemli bir hırsızlık olayından bahsetmek istiyorum. Tarihimizin belki de en büyük hırsızlıklarından birisi... Biliyorsunuz, hukuksuzluğun kural haline gelmesiyle ülkemiz adeta uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Her alanda ama her alanda kötüye gidişimizin altında yatan, hukukun her gün ihlal edilmesi. Şimdi size eşi benzeri görülmemiş bir rezaletten, ülkemiz adına bir utançtan bahsedeceğim. 'Bu kadar da olmaz' diyeceğimiz bir rezaletten… 85 milyonluk ülkenin 85 milyon vatandaşının tüm verileri, vatandaşlarımız hakkındaki tüm bilgiler sağa sola saçılmış durumda. 85 milyonun telefon numarasından tutun, TC kimlik numarasına kadar; sağlık bilgilerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bilgilerine kadar; devletin korumakla yükümlü olduğu adres kaydından soy ağacı bilgisine kadar, tüm ama tüm bilgiler internete sızdırılmış. Çok basit bir araştırmayla kimi zaman ücretsiz, kimi zaman birkaç yüz lira karşılığında bütün vatandaşlarımızın her türlü bilgisine artık ulaşılıyor. Dolandırıcılar bayram ediyor. Sosyal medya, mağdur vatandaşlarımızın isyanıyla dolu. Çalıntı bilgiyle açılan telefon hatları sebebiyle gelen faturalar, çalıntı bilgiyle alınan kredi kartları nedeniyle mağdur edilen vatandaşlarımız sürekli feryat ediyorlar.

"BÜTÜN BUNLAR OLURKEN HÜKÜMET UYUYOR VE TEK BİR AÇIKLAMA DAHİ YOK"

Öyle komplike, zor bir işten de bahsetmiyorum. O kadar kolay ulaşılabiliyor ki, durumun ciddiyetinin farkında olmayan küçücük çocuklar arkadaşlarına hava atmak için, internette başkalarının verilerini ifşa eden videolar yayınlıyor. Kötü niyetli insanlar, sosyal medyada hoşuna gitmeyen bir fikir görünce, iki tuşa basarak o kişinin adresini, telefon numarasını ifşa ediyor. Bütün bunlar olurken hükümet uyuyor ve tek bir açıklama dahi yok. Tek bir önlem yok. İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu, bu konuda iki kez soru önergesi verdi. Adalet Bakanına sorular yöneltti. Adalet Bakanı zahmet edip cevap vermedi. Çünkü bakanların hepsi kendini sadece külliyeye karşı sorumlu hissediyor. Vatandaşmış, siyasi partilermiş; umurlarında değil. Ben, öyle kukla oyununa dönmüş kabine üyelerine sormayacağım. Tek kişi değil mi sorumlu olan, tek yetkili değil mi? Hepimize bunun cevabını vermesi gereken o kişi.

"SAYIN ERDOĞAN; 85 MİLYONUN TÜM BİLGİLERİNİN SIZDIRILMASIYLA İLGİLİ SİZ HÜKÜMET OLARAK BUGÜNE KADAR NE YAPTINIZ"

Sayın Erdoğan; 85 milyonun tüm bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili siz hükümet olarak bugüne kadar ne yaptınız? Herhangi bir soruşturma başlattınız mı? Sorumlular aranıyor mu? Vatandaşlarımızın bilgilerinin yer aldığı internet sitelerine erişim engelini sağlamak için, bu bilgilerin silinmesi için bir girişimde bulundunuz mu? Bilgileri sızdırıldığı için vatandaşlarımıza yönelik işlenen suçlarla ilgili ne yapmaktasınız? Sağlık verilerimizden aile bilgilerimize tüm bilgilerimiz dolandırıcılığa açık haldeyken hükümet olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Veri sızıntısının derhal engellenmesi için uzmanlar görevlendirdiniz mi? Yaşanan güvenlik açığının sebebi ve sorumlularının tespiti için bütün devlet kurumlarında kapsamlı bir denetim başlattı mı?

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TANITILDI

DEVA Partisi'nin açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

"Afyonkarahisar-Şuhut, Basri Er. Aksaray, Ramazan Asal. Ankara-Çamlıdere, Mert Yigit Doğanay. Ankara-Polatlı,Sadık Serhat Uğurlu. Ankara-Pursaklar, Bülent Koca. Antalya-Akseki, Mustafa Benk. Antalya-Elmalı, Onur Taş. Antalya-Finike, Mehmet Selçuk Sazak. Antalya-Konyaaltı, Şafak Çelik. Antalya-Kumluca, Veysel Akın. Ardahan-Göle, Fikret Küpeli. Balıkesir-Havran, Cem Onuk. Balıkesir-İvrindi, Ajda Nayman. Balıkesir-Manyas, Mahmut Karakış. Bartın-Amasra, Ali Yıldırım. Bilecik-Osmaneli, Gökhan Kocaman. Bilecik-Pazaryeri, Filiz Özsakçı. Bingöl, Mesut Günaydın. Bingöl-Solhan, Halis Genç. Bingöl-Karlıova, İlyas Bingöl. Bolu, Nadir Gürkan Yetkin. Bursa-Kestel, Yasemin Bahar. Bursa-Mustafa Kemal Paşa, Özlem Bayraktar. Bursa-Yıldırım, Ferhat Yıldırım. Çanakkale, Davut Gazi Benli. Çanakkale-Eceabat, İsmail Yıldız. Çorum, Yunus Emre Özdemir. Diyarbakır-Bismil, Şükrü Merdanoğlu. Diyarbakır-Çınar, Mehmet Mustafa Doğan. Denizli-Acıpayam, Ömer Yetiş. Denizli-Buldan, Sultan Özsoy. Elazığ-Yazıkonak, Cihan Çiçek. Eskişehir-Beylikova, Sertal Özuçuk. Eskişehir-Mahmudiye, Sabriye Elbastı Delican. Gaziantep-Karkamış, Oruç Fatih Erbilici. Gaziantep-Nurdağı, Rukiye Kılıçkıran. Gaziantep-Nizip, Erol Ongur. Giresun-Bulancak, Bilal Artul. Hatay-Antakya, Uğur Çakılı. Hatay-Hassa, Hasan Şimşek. Hatay-Arsuz, İlker Köybaşı. Isparta, Tuna Tokuç. İstanbul-Arnavutköy, Fatih Karabalık. İstanbul-Ataşehir, Necati Ali Çetinkol. İstanbul-Beykoz,Şenol Korkmaz. İstanbul-Beylikdüzü, Cembirtürk Avşar. İstanbul-Esenyurt, Ali Emrah Gürbüz. İstanbul-Eyüp Sultan, Rasih Muhammet Danış. İstanbul-Kadıköy, Esin Aydemir. İstanbul-Maltepe, Kubilay Sevencan. İstanbul-Sultangazi, Sancar Öztürk. İstanbul-Üsküdar, Hande Mutlu. İzmir-Aliağa, Emre Kaya. İzmir-Balçova, Burcu Muzaffer Yereli. İzmir-Bayraklı, Refik Hakan Tufan. İzmir-Buca, Aybar Uygur. İzmir-Dikili, Ayşegül Pabuşçu. İzmir-Foça, Mustafa Ersan Çalışır. İzmir-Gaziemir, Kemal Gökalp Akpir. İzmir-Konak, Ali Rıza Uygur. İzmir-Ödemiş, Cansu Ağartan. İzmir-Urla, Gökhan Çetin. Kahramanmaraş-Nurhak, Hüseyin Tank. Kahramanmaraş-Elbistan, Muhammed Şahin. Kahramanmaraş-Türkoğlu, Kazım Kuncan. Kars-Digor, Erkan Özyümlü. Kayseri-Melikgazi, Mehmet Ankaralıoğlu. Kayseri-Sarıoğlan, Hidayet Soylu. Kırklareli-Lüleburgaz, Serhat Özer Paksoy. Kilis-Musabeyli, Özgür Ay. Kilis-Polateli, Özgür Polat. Kocaeli-Darıca, Muhammet Ali Ünsür. Kocaeli-Dilovası, Ali Çelik. Kocaeli-Gebze, Mikail İzgi. Kocaeli-İzmit, Ercan Aktan. Kocaeli-Kandıra, Kadir Özdemir. Kocaeli-Körfez, Orhan Bozkurt. Konya-Altınekin, Serdar Deveci. Konya-Selçuklu, Mehmet Sumak. Kütahya, Recep Gerçek. Manisa-Salihli, Metin Sepetçi. Manisa-Şehzadeler, Emrah Ünlü. Manisa-Turgutlu, Mehmet Can. Mardin-Derik, İzzettin Rutan. Mardin-Nusaybin, Mehmet Yıldırım. Mersin-Çamlı Yayla, Torun Caner Çakmak. Muğla-Büyükşehir, Muhsin Erdem. Mugla-Marmaris, Nazım Çelik. Mugla-Menteşe, Serkan Özçelik. Nevşehir, Fatma Altuntaş. Ordu-Altınordu, Ayhan Angın. Ordu-Çamaş, Berat Ay. Rize, Pınar Kuk. Samsun-Atakum, Erol Taşkara. Samsun-Bafra, Erdinç Çağlar. Sakarya- Arifiye, Selen Özyıldırım. Sakarya-Büyükşehir, Mehmet Erdoğan. Sakarya-Adapazarı, Ercan Başnuh. Sakarya-Erenler, Sedat Aslanboğa. Sakarya-Hendek, Bilal Emre Taşkın. Sakarya-Kaynarca, Önal Özturhan. Sakarya-Söğütlü, Murat Aktürk. Sivas, Serdar İnce. Tekirdağ-Çerkezköy, Yunus Kara. Trabzon-Araklı, Lokman Uzun. Yozgat, Asım Çelikel. Yozgat-Şefaatli, Mahmut Ertuğrul. Zonguldak, Mustafa Çınar. Zonguldak-Kozlu, Fatih Keleş. Zonguldak-Kilimli, Özer Kefeli."