CHP'den Savunma Stratejilerine Dikkat Çekildi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirirken, "Bu gelişmelerin Türkiye için ulusal savunma stratejilerinin güncellenmesi ve güçlü bir entegre hava savunma sisteminin tesisinin hızlandırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Hava savunma kapasitemizi ve dijital güvenlik yeteneklerimizi güçlendirerek gelecekteki olası tehditlere karşı her an hazır olmalıyız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail'in İran'ın askeri tesislerine yönelik hava harekatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bağcıoğlu, bu operasyonun Türkiye'nin güvenlik politikalarında acil olarak ele alınması gereken konular hakkında önemli dersler sunduğunu belirterek, "Bölgedeki tehditlere karşı milli savunmamızı güçlendirmek, ileri teknolojilere yatırım yapmak ve entegre savunma sistemlerini süratle hayata geçirmek zorundayız" dedi. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail'in İran'a yönelik hava harekatının etkinliğini her iki taraf da kendi açılarından değerlendiriyor. Taarruz ve savunma harekatının hasar kıymetlendirmesi önümüzdeki saatlerde yapılır. Bölgemizde yaşanan son çatışmalar ve İsrail'in hava taarruzu bir kere daha gösterdi ki; insanlı ve insansız sistemlerden oluşan, komuta kontrol ve istihbarat fonksiyonları etkin, eğitimli personele, sürdürülebilir mühimmat desteğine sahip güçlü bir hava gücüne ve erken ihbar, tespit ve silah sistemlerinden oluşan entegre hava savunma sistemine sahip olmak beka açısından zorunluluk ve her şartta öncelik olmalı.

1991 yılında yaşanan Körfez Krizi'nde açık bir şekilde balistik füze tehdidi ve hava savunma sistemlerinin önemi teyit edilmesine rağmen, 'entegre hava savunma sistemi' tesisi konusunda onlarca yıldır bir tedbir alınmaması ve son aylarda proje hazırlığına başlanması da önemli bir zafiyet Elektronik harp (GPS karıştırması/aldatması) ve siber savaş (hava savunma sistemlerine yönelik siber taarruzlar) tekraren öne çıkan gelişmeler.

Her iki tarafın da ulusal ve uluslararası kamuoyunu etkilemek için sosyal medyayı 'bilgi harekatı/harbi' kapsamında kullanması da günümüz muharebelerinin en önemli bileşenlerinden biri. Bu gelişmelerin Türkiye için ulusal savunma stratejilerinin güncellenmesi ve güçlü bir entegre hava savunma sisteminin tesisinin hızlandırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Hava savunma kapasitemizi ve dijital güvenlik yeteneklerimizi güçlendirerek gelecekteki olası tehditlere karşı her an hazır olmalıyız."