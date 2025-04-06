Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü

ABD ve Çin arasındaki tarife savaşları ve OPEC+'nin üretim artış planı petrol fiyatlarındaki sert düşüşe sebep oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim bekleniyor.

SON YILLARIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 75 dolardan 65 dolara kadar gerilemesine sebep oldu. OPEC+ tarafından açıklanan üretim artış planı, petrol fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 65,58 dolara kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşünü yaşadı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi doğurdu. Sektör kaynakları, çarşamba günü itibarıyla benzine ve motorine 1,5 TL'yi aşan bir indirim yapılabileceğini açıkladı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.65 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL