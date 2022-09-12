Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı gündem: Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Çankırı gündem: Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

Çankırı haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanaktan dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title