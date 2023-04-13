BM, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesini güçlü şekilde kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesini güçlü şekilde kınadı.

Guterres'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kuzey Kore'den iletişim kanallarını tekrar açması, diyaloğu yeniden inşa etmesi talep edilirken, böylelikle sürdürülebilir barışın inşa edilebileceği kaydedildi.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin sabah balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Japon Denizi yönüne fırlatılan kıtalar arası balistik füzenin, yeni tip bir silah sistemi olabileceği ileri sürülmüştü.