Üye Girişi
Haberler

Altın İnsan Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın İnsan Ödülleri, Kanlıca Mihrabat Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu sene altıncısı düzenlenen ödül töreni, 'Altın İnsan Ödülleri' adıyla ilk olarak 2018 yılında başladı. Bu yıl etkinlik kapsamında Altın Kalem, Altın Deklanşör, Altın Kitap, Dünya Sağlık Ödülleri, Akademik Altın Kalem Ödülleri, Altın İnsan başlıklarında ödüller verildi. Bu yıl Altın Deklanşör ödülüne değer görülen fotoğrafçı Hamit Yalçın, bu ödülün Türkiye'nin kültür sanat hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, 'Türkiye'nin global sanat ödül platformu olma yolunda büyük adımlarla ilerliyor. Bu anlamda fotoğrafa bir parantez açıp ustaları yaşarlarken yaptıklarıyla onurlandırmak, ödüllendirmek herhalde çok güzel olsa gerek.' diye konuştu. Altın İnsan Ödülleri ile bu yıl, geçmiş beş seneden farklı olarak ressamlar, sağlıkçılar ve yazarlarla ayrı bir formatta sanatçılarla buluştu. Bu yıl ödül alanlar arasında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğrafçı Ozan Sağdıç, Prof. Dr. Recep Yücel, Doç. Dr. Cihat Yaycı, avukat Serkan Bayram, yazar Sinan Yağmur, yazar İlkay Bozkurt, Feza Onbaşıoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, fotoğrafçı İbrahim Zaman, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik yer alıyor.

Altın İnsan Ödülleri, Kanlıca Mihrabat Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Bu sene altıncısı düzenlenen ödül töreni, "Altın İnsan Ödülleri" adıyla ilk olarak 2018 yılında başladı.

Bu yıl etkinlik kapsamında Altın Kalem, Altın Deklanşör, Altın Kitap, Dünya Sağlık Ödülleri, Akademik Altın Kalem Ödülleri, Altın İnsan başlıklarında ödüller verildi.

Bu yıl Altın Deklanşör ödülüne değer görülen fotoğrafçı Hamit Yalçın, bu ödülün Türkiye'nin kültür sanat hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin global sanat ödül platformu olma yolunda büyük adımlarla ilerliyor. Bu anlamda fotoğrafa bir parantez açıp ustaları yaşarlarken yaptıklarıyla onurlandırmak, ödüllendirmek herhalde çok güzel olsa gerek." diye konuştu.

Altın İnsan Ödülleri ile bu yıl, geçmiş beş seneden farklı olarak ressamlar, sağlıkçılar ve yazarlarla ayrı bir formatta sanatçılarla buluştu.

Bu yıl ödül alanlar arasında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğrafçı Ozan Sağdıç, Prof. Dr. Recep Yücel, Doç. Dr. Cihat Yaycı, avukat Serkan Bayram, yazar Sinan Yağmur, yazar İlkay Bozkurt, Feza Onbaşıoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, fotoğrafçı İbrahim Zaman, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Zaman Serkan Bayram Nevzat Tarhan Sinan Yağmur Cihat Yaycı Ozan Sağdıç Güler Ertan Altın Kalem Darülaceze Bozkurt Türkiye Aydın Dünya Edebiyat Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

Bakmadan Geçme

Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi?
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title