İzmir, Manisa ve Aydın'da 142 Yapı Orman Yangınlarından Etkilendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Türkiye genelinde 15 Ağustos'tan bu yana çıkan yangınlarda ilgili değerlendirme yaptı. Memiş, ilk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının orman yangınlarından etkilendiğini belirtip, "Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Vali Süleyman Elban ise yangınların büyük ölçüde insan kaynaklı sebeplerden başladığını söyledi.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban son dönemde İzmir'de ve yurt genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Bayraklı Seyir Tepe'de açıklama yaptı. AFAD Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'ta başlayıp İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu illerinde etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarında en büyük tesellinin yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması olduğunu söyledi. AFAD olarak afet öncesinde risk azaltma, afet anında müdahale ve sonrasında iyileştirme süreçlerini ülke genelinde koordine etmekle görevli olduklarını dile getiren Memiş, bu kapsamda orman yangınları sürecinde yangından etkilenen illerde valilik başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'nin 7/24 esasıyla çalıştığını kaydetti. Memiş, "Diğer tüm illerde başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz yangın bölgelerine personel araç gereç desteği vermek üzere teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Bu yangınlarda toplam 5 bin 901 personel, 2 bin 533 araç, 450 arazöz, 613 su tankeri ve itfaiye aracı ile 27 uçak, 72 helikopter olmak üzere 99 hava aracıyla müdahale yapılmıştır ve orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız valilerin koordinesinde güvenli yerlere tahliye edilmiştir" dedi.

'İZMİR, MANİSA VE AYDIN'DA 142 BİNA HASARLI'

Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmalarının an itibariyle devam ettiğini kaydeden Memiş, ilk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının orman yangınlarından etkilendiğini söyledi. Memiş, "Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım alanlarının zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük'te meydana gelen yangınlarda an itibariyle yapısal zarar ve hasar tespiti bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte yine bilgi olursa paylaşacağız" dedi.

'YANGINLARA KARŞI TOPLU MÜCADELE'

Yangına müdahale sürecinin tüm kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla sürdüğünü söyleyen AFAD Başkanı Memiş, mağduriyetlerin de birlikte giderileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber ilk andan itibaren valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediyelerimizin itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu müdahaleyi yönettik. Vatandaşlarımızın zararlarının ve diğer eksiklerinin giderilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu mağduriyeti devlet olarak gidermeye gayret edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kahraman personeli, Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında görev alan polis ve jandarma teşkilatımıza hasar tespiti yapan ekiplere, 112 ve UMKE, acil sağlık ekiplerine, Türk Kızılayı'na, destek veren belediye çalışanlarına, AFAD'a ve 1 uçakla destek veren Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

Açıklamasının ardından orman ve yerleşim yerlerinin iç içe olması ile ilgili tedbirlerin sorulması üzerine Memiş, "Risk azaltma çalışmalarında önce can kaybı yaşanmamasına öncelik veriyoruz. Merkezi idarenin bütün bakanlıkları, yerel yönetimlerin görevleri var. Vatandaşımızın da duyarlı olması gerekiyor. Dere yatağına ruhsat verilmemesi, ormana bitişik yerlerde ruhsatsız yapılaşmaya müdahale edilmesi gerekiyor. Yetki bu anlamda yerel yönetimlerde. Belli alanlarda bakanlıklarda, bazen de bizde. Bu toplu mücadele gerektirir. Tek bir kurumu ve kişiyi değil bütün ülkeyi ilgilendiren bir husustur. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Vatandaşlarımız özellikle ikaz verilen zamanlarda artık küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklı verilerin çarpıcı olması nedeniyle bu tür riskli zamanlarda daha hassas olması lazım" ifadelerini kullandı.

'HASAR TESPİTİ DEVAM EDİYOR'

İzmir'de Yamanlar'ın ardından Ödemiş, Tire, Bayındır ve Urla'da yangınların çıktığını ve kontrol altına alındığını anlatan İzmir Valisi Süleyman Elban da son olarak Menderes ilçesi Tahtalı mevkiinde başlayan yangının hala sürdüğünü kaydetti. Menderes'teki yangının da enerjisinin düştüğünü belirten Elban, "Bu yangınların hasar tespit taramalarına başladık. Çalışmalarda 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Eşya, bina yardımı ve diğer yardımları yürütüyoruz. Hayvanlar, tarımsal ürünlerle ilgili hasarlar var. Bayındır'da zeytinlik alanda hasar oluştu. Tespit ettiğimiz hasarları AFAD başkanlığı ve Ankara'daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Kanunun ve mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde vatandaşımızın yarasının hızlıca sarılmasını sağlayacağız" diye konuştu. Vali Elban yangınların büyük ölçüde insan kaynaklı sebeplerden başladığını söyleyerek konuyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

'MENDERES VE URLA'DAKİ YANGINLAR ELEKTRİK TELLERİNDEN'

Menderes Tahtalı ile Urla'daki yangınların elektrik tellerinin bozulmasından kaynaklı çıktığını belirten Vali Elban, "Bu sıcak ve nemin düşük olduğu, rüzgarın düzensiz ve hızlı estiği günlerde çok dikkatli olmalı daha fazla özen göstermeliyiz. Her yaptığımız eylemin yangına yol açma ihtimalini göz önünde bulundurarak çok dikkatli olmaya özen göstermeliyiz. Tüm milletimize İzmir'imize geçmiş olsun. Bütün hasarlar bir şekilde telafi olur. Can kaybının telafisi yok. Tek tesellimiz insan kaynaklı bir kaybın olmaması. Ekosistem içinde orada yaşayan envanterlerini tutamadığımız canlı yok oluyor" diye konuştu.

'YANGINLAR İHMALDEN VE DİKKATSİZLİKTEN'

Henüz etkilenen alanlarla ilgili hasar tespitlerinin devam ettiğini de kaydeden Vali Elban, "Hem Menderes'teki yangın devam ettiği için net rakam veremiyoruz hem de diğer alanlarda çalışmalar yürütülüyor. Önceliğimiz vatandaşlarımızın yarasının sarılması olduğundan bina, hayvan, eşya, bitkisel ürünler ile ilgili tespitleri hızla bitiremiyoruz. 7 kişi gözaltında. Mahkemeye sevk edilip tutuklananlar var. Henüz savcılıkta olup mahkeme aşamasını bekleyenler var. Bahçesinde tadilat yaparken çıkmış, Ödemiş'te otluk alanda sigara içmekten kaynaklı çıkmış. Tire'de yine kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor. Bunların tamamı ihmalden ve dikkatsizlikten maalesef. Bu hafta sonuna kadar çok sıcak ve rüzgarın hızlı eseceği periyottayız. Dikkat gerekiyor. İnanılmaz sıcak havada yapılan her eylem ve dikkatsizlik büyük bir yangına sebebiyet verebilir" dedi.