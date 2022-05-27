ABD'de evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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ABD'de evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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ABD'de evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Pennsylvania'nın Pottstown kentinde bir evde dün gece patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 2 kişi kayboldu.

Patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, Patlama, Güncel, Haberler

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