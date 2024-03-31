Endonezya'da Askeri Mühimmat Deposunda Patlama: 130 Aile Tahliye Edildi

ÇEKİM TARİHİ: 30 Mart 2024

1. Patlamadan çeşitli görüntüler (Kaynak: Endonezyalı internet kullanıcıları)

2. Patlama bölgesi yakınlarındaki alanlardan çeşitli görüntüler

3. İtfaiye araçlarının çeşitli görüntüleri

Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarındaki bir askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından 130'un üzerinde aile bölgeden tahliye edildi.

Patlama, Cumartesi günü akşam saatlerinde Cakarta'nın doğu sınırından yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Batı Cava eyaletinin Bogor bölgesine bağlı Ciangsana köyündeki Jayakarta Bölgesel Askeri Komutanlığı'na ait bir depoda meydana geldi. Patlama sesinin 7 kilometre çapındaki bir alandan duyulduğu bildirildi.

Batı Cava Vali Vekili Bey Machmudin, Cumartesi gün yerel basına yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerin şu anda iki ayrı geçici barınakta kaldığını söyledi.

Jayakarta Bölge Askeri Komutanı Mohamad Hasan, itfaiye birliklerinin patlamadan kaynaklanan yangını Pazar günü yerel saatle 03.45 civarında söndürdüğünü belirtti. Komutan, kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da doğruladı.

Hasan, yangının askeri tesiste kullanım süresi geçmiş mühimmatın tutulduğu bir depoda başladığını söyledi.

Yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)