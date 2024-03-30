Bursa'da Azot Yüklü Tanker Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da kontrolden çıkan azot yüklü tanker viraja geldiği esnada şarampole devrildi. Devrilmenin ardından patlama meydana gelirken, kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Rampası üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, frenleri patladığı iddia edilen, 34 NR 543 plakalı azot yüklü tanker, Şener Tokgöz'ün (56) kontrolünden çıktı. Başka araçlara çarpmamak için direksiyonu şarampole doğru kırdı. Bariyerleri aşan tanker, şarampole devrildikten sonra alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. - BURSA