Florya'da lunapark doldu taştı sosyal mesafe unutuldu
BAYRAMIN üçüncü günü vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ne akın etti.
02.08.2020 21:30 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:19
BAYRAMIN üçüncü günü vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ne akın etti. Tesislerin içindeki lunapark doldu taştı. Lunaparktaki kalabalığı oluşturanlar sosyal mesafeyi unuturken, bazı kişilerin maske takmadığı kameralara yansıdı.
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Kaynak: DHA