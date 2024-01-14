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İBB, Hatay'da depremden etkilenen üreticilere destek için narenciye satın aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremden etkilenen üreticileri desteklemek amacıyla 35 bin kilo narenciye satın aldı. Alınan narenciyeler İstanbullulara ve Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocukların ailelerine ulaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Hatay'da depremden etkilenen üreticileri desteklemek amacıyla toplamda 35 bin kilo narenciye satın aldı. Alınan narenciyeler Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocukların ailelerine ve İstanbullulara ulaştırıldı.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hatay'da depremden etkilenen üreticileri desteklemeye yönelik olarak 17 bin 500 kg limon ve 17 bin 500 kg mandalina olmak üzere toplam 35 bin kilogram narenciye satın aldı.

Satın alınan mandalina ve limonlar sosyal ve ekonomik dezavantaj durumu gözetilerek 28 Aralık 2023 - 3 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbullulara ulaştırıldı.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Narenciyeler hanelerin yanı sıra Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocukların ailelerine de ulaştırıldı. Merkezlerde çocuklar ile yapılan limonata yapım etkinliği ile de çocukların gelişimine katkıda bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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