Okul servisi ücretleri ne kadar oldu? 2024 okul servisi zamlı fiyatlar!

Okul servisi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından Okul servisi ücretleri ne kadar oldu? 2024 okul servisi zamlı fiyatlar merak edildi. İşte detaylar!

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam yapıldı. Taksi indi bini ücreti 90 TL, minibüs indi bindi ücreti 18 TL, tam elektronik bilet 18.07 TL oldu.

İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde bin 300 TL olan aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL'ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL'ye yükseltildi.

0-1 kilometre okul servisi bin 665 lira, 1-3 kilometre bin 783 lira, 3-5 kilometre bin 926 lira, 5-7 kilometre 2 bin 8 lira, 7-9 kilometre 2 bin 117 lira, 9-11 kilometre 2 bin 451 lira, 11-13 kilometre 2 bin 821 lira, 13-15 kilometre 2 bin 965 lira, 15-17 kilometre 3 bin 199 lira, 17-19 kilometre 3 bin 384 lira, 19-21 kilometre 3 bin 600 lira, 21-23 kilometre 3 bin 750 lira, 23-25 kilometre 3 bin 896 lira oldu.

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 90 LİRAYA YÜKSELDİ

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

EN SON YÜZDE 51 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.