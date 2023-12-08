İmamoğlu, Akşener'in ulaşım açıklamalarına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in büyükşehirlerdeki ulaşım sorunuyla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında, ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Ben bilmiyorum, ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir." dedi.

İmamoğlu, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı/Zirvesi" programına katıldı.

Konuşmasının ardından fuarı gezen İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesine ilişkin soru üzerine İmamoğlu, İnce ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Buluşmalarının olağanüstü bir şeymiş gibi algılanmasına üzüldüğünü belirten İmamoğlu, Muharrem İnce'nin, CHP'den İzmir adayı olacağı konusunun sohbetlerinde geçmediğini aktardı.

"Ben üstüme alınmadım"

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ulaşımına yönelik olumsuz eleştirilerinin sorulması üzerine, şunları dile getirdi:

"Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında, ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Ben bilmiyorum, ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü genelleme... İçinde İstanbul yok. 'Bize şu, şu şehri vadedenler, şu, şu şehri yaşatıyorlar' diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi, hiç ama hiç üstüme alınmadım."

"Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız"

İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulunda (GİK) yerel seçimlerde CHP ile işbirliği teklifini reddetmesini değerlendiren İmamoğlu,"Sayın Akşener ile İYİ Parti'yle, İYİ Parti'nin teşkilatıyla, İstanbul'daki temsilcileriyle görüşmeler akşamdan sabaha kesilmez. Genel İdare Kurulu tabii ki önemli bir kuruldur. Partinin karar alma mekanizmasıdır. Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız ama toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin yanı sıra teşkilatlara, örgütlere olan yansımasını da hissederek eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, İBB başkan aday adaylığına başvurmasına ilişkin soruya da, "Daha gerçek sorulara cevap verelim." yanıtını verdi.