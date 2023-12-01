İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, İzmir Belediye Başkanı Adaylığı İçin İstifa Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından ilan eden Gökçe, İzmir için daha güzel bir gelecek yaratmayı hedeflediğini belirtti. Gökce, CHP'nin 'yüzyılın değişimi' ve 'iktidar' hedefine katkı sunmak amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI GÖKCE, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Gündem, İSTANBUL

01.12.2023 14:57 ~ 01.12.2023 14:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından ilan eden Gökçe, "İzmir daha güzel olsun diye, durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için, yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından ilan eden Gökçe, "İzmir daha güzel olsun diye, durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için, yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gökce,X'den yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi bir çift mavi gözün sonsuzluğunda yol almaktır.

81 il 922 ilçede bu yolun her sokağı bir 'baba evine' çıkar. Bu evin kapısını açan, ocağını tüttüren, ışığını bir gün olsun kapatmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesine Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir yurttaş olarak minnet borçluyum.

"BİR BÜYÜK YOLCULUĞUN NEFERİ OLMAK İÇİN GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'nin ilk Genel Başkanı olan Sn. Özgür Özel liderliğinde 'yüzyılın değişimi' ve 'iktidar' hedefine katkı sunmak, bu büyük yolculuğun bir neferi olmak için görevimden istifa ediyorum.

Cumhuriyet'in mirası Çankaya ve ailemin evi, kalbimin mücevheri İzmir'den sonra iki kıtanın birleştiği benzersiz İstanbul'da, 16 milyon insanımıza 16 ay hizmet etme fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'na,

İstanbul'a ilk geldiğim günden bugüne kadar benzerine az rastlanan bir çalışkanlık, fedakârlık, heyecan ve enerjiyle her şey güzel olsun diye gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma,

Bu süreçte bizlere yorumlarıyla, önerileriyle her zaman güç veren İstanbullulara ve sizlere kalpten teşekkür ederim.

"YENİ BİR YOLCULUĞA BAŞLAMA ZAMANI"

Şimdi zaman yeni bir yolculuğa başlama zamanı!

İzmir'den İstanbul'a giderken kulaklarımda Zeki Müren'in benzersiz sesiyle söylediği bir şarkının iki cümlesi vardı: 'Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.'

30 yıllık bürokrasi, yerel yönetimler ve halkımıza hizmet yolculuğuma bir istifa dilekçesi ile son verirken, yeni bir yolculuğa da ilk adımlarımı atıyorum.

Tarihi neredeyse medeniyet tarihi ile başlayan; işgali ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, kurtuluşuyla Kurtuluş Savaşı'nı bitiren güzel İzmir'imizin, tarihi, kültürel, ekolojik varlıklarını koruyarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hak ettiği konuma erişmesini sağlamak,

30 yıla yaklaşan yerel yönetim tecrübemle katılımcılık, şeffaflık, sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde 21'inci yüzyılın bizlere sunduğu fırsatları kullanarak, İzmir'imizinAkdeniz - Ege bölgesinin merkez üssü, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmesi için çalışmak,

"İZMİRLİLERLE BİRLİKTE YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

Bilhassa kimsesizlerin kimsesi, tüm dezavantajlı grupların yanındaki şefkat eli olan sosyal belediyecilik anlayışını kökleştirmek,

Kaybedecek tek bir saniyemizin olmadığını bilerek, İzmirlilerin yüzü gülsün, İzmir daha güzel olsun diye durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için,

Yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz.

Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar."