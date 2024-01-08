İstanbul metro, metrobüs, otobüs ücretleri ne kadar oldu? İETT zamlı akbil fiyatları!

İstanbul metro, metrobüs, otobüs ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İETT zamlı akbil fiyatları ve abonman ücretleri kaç lira olduğu merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı. İstanbul metro, metrobüs, otobüs ücretleri ne kadar oldu? İETT zamlı akbil fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2024?

İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam yapıldı. Taksi indi bini ücreti 90 TL, minibüs indi bindi ücreti 18 TL, tam elektronik bilet 18.07 TL oldu.